La Zambelli Orvieto continua a stupire nell' indifferenza delle istituzioni

La Zambelli Orvieto affila le armi per lo scontro con Mondovì : Sale alta l'adrenalina nei dintorni del Pala-Papini, quartier generale della Zambelli Orvieto dove si prepara la strategia militare in vista del secondo assalto dei quarti di finale nei play-off di ...

La Zambelli Orvieto affila le armi per lo scontro con Mondovì : Sarà un evento da vivere a bordo campo per gli amanti delle schiacciate, ma per chi non può c'è la possibilità di seguire sulla pagina social del club https://www.facebook.com/Streaming-Pallavolo-...

Zambelli Orvieto sotto i riflettori con le centrali Montani e Mio Bertolo : ... un po' come la crescita che ha evidenziato in questi anni la società sportiva orvietana, passata dalle categorie regionali ad un passo dal campionato più bello del mondo. A guardare le statistiche ...

La Zambelli Orvieto nei play-off : Orvieto , TR, " Al termine di trentaquattro giornate, trentadue battaglie infuocate, si è concluso il girone di ritorno del campionato di serie A2 femminile e sono stati emessi gli attesi verdetti. La ...

Zambelli Orvieto : punti roventi in palio : Come d'abitudine, per chi non potesse essere a bordo campo ci sarà la possibilità di seguire sulla pagina social del club https://www.facebook.com/Streaming-Pallavolo-Zambelli-Orvieto-362175467564852/...

Zambelli Orvieto : sono punti roventi quelli in palio contro il Club Italia : Come d'abitudine, per chi non potesse essere a bordo campo ci sarà la possibilità di seguire sulla pagina social del Club https://www.facebook.com/Streaming-Pallavolo-Zambelli-Orvieto-362175467564852/...

Zambelli Orvieto - sono punti roventi quelli in palio contro il Club Italia : Con l'ingresso della primavera prova a scaldarsi la temperatura, quella del Pala-Papini domenica 25 marzo alle ore 17 sarà infuocata poiché la Zambelli Orvieto giocherà uno scontro diretto per l'...

Per la Zambelli Orvieto domenica comincia lo sprint - prima avversaria Olbia : Con l'obiettivo di mantenere il passo giusto la Zambelli Orvieto si presenta domenica 18 marzo alle ore 17 davanti al suo pubblico per la trentesima giornata del campionato di serie A2 femminile.

Zambelli Orvieto nei play-off : Orvieto , TR, " La tornata elettorale della ventisettesima giornata di campionato ha consegnato alla Zambelli Orvieto la certezza di avere i numeri per entrare a far parte del governo della serie A2 ...

Zambelli Orvieto chiamata ad una prova di forza per fermare Soverato : ... sulla pagina social appositamente predisposta dal club https://www.facebook.com/Streaming-Pallavolo-Zambelli-Orvieto-362175467564852/ ci sarà la possibilità di seguire il match in diretta streaming. ...

La Zambelli Orvieto mette il 13 nella schedina a Baronissi : Vittoria convincente per la Zambelli Orvieto che in trasferta riesce a dare continuità alla sua manovra e continua nella marcia di avvicinamento alla zona play-off non lasciando possibilità di replica.