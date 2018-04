La vera storia di Osho

"Nato a Casal di Principe" - al cinema la storia vera - senza eroi : Roma, , askanews, - E' un film ambientato in terra di camorra, dove non ci sono né eroi né criminali da mitizzare, né sparatorie spettacolari, "Nato a Casal di Principe", diretto da Bruno Oliviero, ...

Una vita da “comunicatore”. La storia di Roberto Olivi : “La letteratura e i libri salveranno il marketing” : Vent’anni trascorsi nelle più grandi aziende di automotive (Ferrari, Mini, Bmw) fino a raggiungere il ruolo di direttore della comunicazione. Eppure per Roberto Olivi, 49 anni, una laurea in Lettere moderne, “i libri e la letteratura salveranno il marketing. E guideranno la comunicazione nei prossimi anni”. Alla Feltrinelli di piazza Duomo, a Milano, ha presentato il suo primo libro, “La comunicazione è un posto dove ci ...

La vera storia di Ronald Lee Ermey - il sergente Hartman di Full Metal Jacket : «I tuoi genitori hanno anche figli normali?» Si presentava così il sergente Hartman alla recluta Leonard Lawrence, un giovane Vincent D’Onofrio in sovrappeso, in Full Metal Jacket. L’attore sotto la divisa si chiamava Ronald Lee Ermey e sergente dei marines lo era stato davvero. Stanley Kubrick lo vide all’opera. E lasciò che i suoi dialoghi se li scrivesse lui. Ne venne un capolavoro di cinismo e ferocia. A partire dall’inizio, per il ...

Amici 2018 : la vera storia di Pokemon-Zic - che Zerbi ha volutamente ‘tagliato’ : Il vero fotomontaggio - Amici 2018 La ‘crociata’ di Rudy Zerbi nei confronti di Zic ha preso la via dell’anime giapponese Pokemon. Nella prima puntata del Serale di Amici 2018 di sabato scorso, il professore ha ribattezzato il cantante Pokemon-Zic perché, a suo dire, ha il super potere di rovinare qualsiasi canzone. Non soddisfatto appieno della ‘trovata’, ha pescato sul web un fotomontaggio per avvalorare la sua ...

The Silent Man : il Watergate e la vera storia di Gola Profonda : ... accomunati dalla medesima ambientazione: l'America di Richard Nixon, alla vigilia del massimo scandalo nell'intera storia politica statunitense . Ad attirare maggior attenzione, un ampio successo di ...

L'Esperto Ignorante da Patrizzia - la vera storia di una Sensation Seeker : ... e stanchi, forse per colpa del fatto che si impegnano nel cercare di portare un po' di Teatro dove ritengono ci sia bisogno, fuori dal centro, in quelle realtà un po' trascurate, portando spettacoli ...

Deep State : tratto da una storia quasi vera : [di Alessandro De Simone] Si parla tanto in questi giorni di come la politica mondiale sia controllata da organizzazioni segrete parastatali che hanno come obiettivo quello di minare, sovvertire e piegare la democrazia, naturalmente per scopi meramente economici. Lo scandalo Cambridge Analytica che ha coinvolto Facebook, per quanto clamoroso, potrebbe essere solo la punta dell’iceberg. L’elezione di Trump, il referendum sulla Brexit, ...

TV - Rai Storia : chi fu veramente Napoleone II - il grande zero : La nascita e la morte furono gli unici eventi della sua vita. Eppure era figlio di Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi e nipote di Francesco II che fu l’ultimo Asburgo incoronato nel nome del Sacro Impero Romano. Ma Napoleone II, re di Roma, morto a soli 21 anni, non lasciò nessun segno nella Storia. Chi fu veramente? Un interrogativo al quale cerca di rispondere il documentario di Cristoforo Gorno e Alessandra Necci “Napoleone ...

12 anni schiavo su Canale 5 : una storia vera tra razzismo e schiavitù : ... streaming e diretta L'appuntamento con il film 12 anni schiavo è fissato per stasera in tv alle ore 21.10 sugli schermi di Canale 5, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming ...

Celebriamo i 40 anni di Goldrake con : C'era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la TV italiana : In occasione delle celebrazioni per i 40 anni dalla prima trasmissione della serie Atlas Ufo robot in Italia, Società Editrice La Torre ripropone il saggio C'era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la TV italiana di Massimo Nicora in una edizione speciale a tiratura limitata e numerata, interamente riveduta e corretta e con una nuova copertina. Il tutto al prezzo di €28,50.Ecco il comunicato ...

Dal biografo di Lady Diana la 'vera storia' di Meghan Markle : L’uomo cui Lady Diana ha affidato i suoi segreti più intimi torna con una biografia della futura principessa Meghan. Con oltre due milioni di copie vendute nel mondo di 'Diana. La sua vera storia', tradotto in 35 lingue, Andrew Morton, artefice di scoop sulla famiglia reale inglese – fu a lui che Lady Diana confidò i suoi segreti più intimi e svelò la bulimia e il ruolo di Camilla nel suo ...

Tonya - la storia vera che ha ispirato il film : ROMA – Lei sapeva. Sapeva che quella sera un uomo avrebbe atteso la pattinatrice Nancy Kerrigan fuori dal palazzetto dove si allenava. Sapeva che con una spranga avrebbe interrotto la strada della sua rivale verso le Olimpiadi. Il crimine di cui si è sporcata le mani Tonya Harding è quello di aver taciuto. Per paura, per […]

Bob & Marys - Rocco Papaleo e Laura Morante contro i criminali a domicilio. Il regista : “Una storia vera” : Roberto è un istruttore di guida vessato, sua moglie Marisa un’ansiogena operatrice volontaria. Vita grama e grigia, appena movimentata dall’incubo notturno di lei di un’invasione di scarafaggi. Tra figli, nuore e suoceri da tenere a bada i due finiscono loro malgrado nella spirale illegale dell’ “Accùppatura”, ovvero la casa diventa un temporaneo deposito pacchi dal contenuto misterioso lasciati lì da loschi criminali. Se mai gli venisse idea ...