La street art | solo vuoto strumento di mercificazione | a Roma un’opera ne fa discutere

Rivisitazione street art de 'I Bari' di Caravaggio : Si muovono di notte come pipistrelli, appena nasce il giorno compaiono le opere, puntuali nella sostituzione delle parole per efficacia di impressioni. Sono gli street artist e questa volta fa capolino a Roma la Rivisitazione de "I Bari" di Caravaggio, proprio di fronte al Quirinale, firmata da un certo Sirante. Come in tutte le gallerie che si rispettino, o musei ospitanti grandi opere d'autore, dove è possibile ascoltare l'audio guida che ...

Vandals è un rompicapo stealth in cui imiterete gli artisti della street art : Vandals è un gioco stealth con visuale 3D isometrica in cui dovrete eludere le autorità per dipingere dei muri sempre meno accessibili con dei graffiti. Il titolo offre la possibilità di ripercorrere le orme dei grandi artisti della street arti e di creare a mano libera graffiti che potranno essere condivisi sui social. L'articolo Vandals è un rompicapo stealth in cui imiterete gli artisti della street art proviene da TuttoAndroid.

Roma - nuova opera di street art : Di Maio e Salvini diventano i bari di Caravaggio e truffano Berlusconi : I bari Di Maio e Salvini truffano un ‘ingenuo’ Berlusconi. È la nuova opera di street art apparsa giovedì mattina (e subito cancellata) su un muro di via dè Lucchesi a Roma, a due passi dal Quirinale. Un quadro con tanto di cornice, dal titolo ‘I bari‘, che ritrae i tre uomini politici in abiti d’epoca mentre giocano a carte. L’artista che ha firmato l’opera, Sirante, ha rappresentato il leader della Lega e il ...

Roma - nuova opera di street art : Di Maio e Salvini diventano i bari di Caravaggio e truffano Berlusconi. Subito rimossa : I bari Di Maio e Salvini truffano un ‘ingenuo’ Berlusconi. È la nuova opera di street art apparsa giovedì mattina (e Subito cancellata) su un muro di via dè Lucchesi a Roma, a due passi dal Quirinale. Un quadro con tanto di cornice, dal titolo ‘I bari‘, che ritrae i tre uomini politici in abiti d’epoca mentre giocano a carte. L’artista che ha firmato l’opera, Sirante, ha rappresentato il leader della Lega e il ...

