La strategia del Cav

Berlusconi e la strategia dell'alleato utile : Risollevare l'Italia dal ruolo d' "inutile" zerbino giocato quando Obama convocava a cena Matteo Renzi per strappargli qualche soldato in più in Afghanistan o in Irak. Risparmiarci lo spettacolo umiliante d'un Luigi Di Maio risvegliatosi neo-atlantista all'indomani dei missili sulla Siria. Ma soprattutto riprenderci il ruolo di alleato "utile" degli Usa. Ecco cos'intende Silvio Berlusconi quando chiede all'Italia di dotarsi in fretta di "un ...

F1 - GP Cina 2018 : l’occasione persa della Ferrari. Prima fila non sfruttata - strategia troppo difensiva. E Verstappen : Un’occasione persa. Così verrà ricordato il GP di Cina 2018 in casa Ferrari: dopo le qualifiche da urlo, con una Prima fila totalmente monopolizzata, ci si aspettava una vittoria a Maranello con il sogno della doppietta e invece al traguardo c’è tanto rammarico e la delusione è padrona all’interno del box del Cavallino Rampante. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen potevano scappare via fin da subito, avevano tutte le carte in ...

È partita l'offensiva del M5s contro i vitalizi : ecco la strategia per abolirli : 'La sensazione diffusa nel Paese è che la classe politica abbia chiesto sacrifici senza essere disposta a farne essa stessa per prima. Non possiamo rimanere inerti', gli fa eco il presidente della ...

È partita l'offensiva del M5s contro i vitalizi : ecco la strategia per abolirli : Ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari in base al sistema contributivo con l'individuazione di un tetto massimo per stoppare possibili assegni d'oro, ma anche prestando un'attenzione particolare ai trattamenti più bassi per evitare che vengano penalizzati. È ufficialmente partita l'offensiva del Movimento 5 stelle contro i vitalizi: "È un momento storico, i privilegi hanno i giorni ...

F1 - Sebastian Vettel FALCO DEL DESERTO! Vittoria indelebile - battuto Bottas in volata. strategia magistrale della Ferrari : Semplicemente strepitoso Sebastian Vettel! Gestione degli pneumatici pazzesca e seconda Vittoria stagionale. Il tedesco trionfa nell’appuntamento del Mondiale 2018 di F1 in Bahrein. Seconda e terza piazza per le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Ritiro purtroppo per Kimi Rakkonen e quarto posto eccellente per Pierre Gasly con la Toro Rosso. Il tedesco vola in vetta alla graduatoria iridata. NOTTE FONDA RED BULL – Vettel ...

Alto Calore - 'le fatture decennali sono una chiara strategia' : la denuncia dell'Asso-Consum : Importanti novità nella vicenda delle bollette, vecchie anche di venti-trent'anni, che l'Alto Calore sta inviando agli utenti attraverso la società di recupero crediti, Crearci Srl. L' Asso-Consum di ...

Sulla strada di Di Maio verso il governo cade il tabù Renzi. Dal podio del Quirinale la mano tesa al Pd - tra sostanza e strategia : Il primo giro di consultazioni al Quirinale non doveva riservare sorprese. E così è stato. Almeno in larga parte. Nessun incarico, pre incarico, esplorazione. Non v'è traccia di un presidente del Consiglio, nemmeno in potenza. Ma un altro tabù è caduto nel faticoso incastro che non c'è fra le varie forze politiche. Lo ha demolito il Movimento 5 stelle. Perché quando alle 17.07 Luigi Di Maio ...

La strategia della Fiorentina : ci sono giovani - altri ne arriveranno : Il Presidente della Fiorentina Mario Cognigni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno delle scelte societarie e della politica della linea verde nella costruzione della squadra: 'Squarcio sul futuro è già iniziato, ce ne sono altri che arriveranno. Il futuro di questa squadra è il presente. Le critiche ci stanno, un ...

"Serracchiani segretario del Pd" : la strategia dei renziani per riprendere la guida del partito : Voci insistenti. Il partito Democratico pensa a un candidato segretario donna. C'è un nome preciso: Debora Serracchiani. Sarebbe la strategia dei renziani per riprendere la guida del partito dopo la...

La strategia del centrodestra : Forza Italia e Lega divisi al Colle : La prossima settimana il centrodestra non salirà al Quirinale per le consultazioni con una deLegazione unica. I capigruppo di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia si presenteranno con i rispettivi leader di partito. Silvio Berlusconi si accomoderà nello studio della Vetrata con Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini per indicare Matteo Salvini ...

F1 - Hamilton : “Più uomini - meno computer”/ Mercedes - errore di strategia : “Preferirei fidarmi del mio istinto” : F1, Hamilton: “Più uomini, meno computer”. Mercedes, dopo l'errore di strategia parla il pilota britannico: “Preferirei fidarmi del mio istinto”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:41:00 GMT)

Volkswagen - offensiva Suv in Cina : altri 10 modelli entro 2020. Diess : 'Mercato decisivo per successo nostra strategia' : PECHINO - Volkswagen aggiungerà entro il 2020 altri 10 nuovi Suv alla gamma destinata al mercato cinese con l'obiettivo di rafforzare la sua posizione dominante in quel fondamentale...

Mutui - la nuova strategia delle banche : finanziare più dell’80% del capitale : Negli ultimi anni il mercato dei Mutui è stato sostenuto soprattutto dalle operazioni di surroga che ora però stentano a tenere il passo. Per cercare nuove fonti di redditività le banche ora vogliono aggredire soprattutto la fascia di prodotti che finanzia una quota compresa fra l’80% e il 90% del capitale...

F1 - GP Australia 2018 : il colpo di genio della Ferrari. Vettel sorpassa Hamilton con strategia e virtual safety-car : La Formula Uno è a tutti gli effetti uno sport di squadra, si vince soltanto se il pilota e il team riescono a lavorare insieme ai massimi livelli, in perfetta sinergia. Oggi è funzionato tutto in casa Ferrari ed è stata la strategia adottata dal muretto a fare la differenza: il Cavallino Rampante ha conquistato il GP di Australia con Sebastian Vettel grazie al perfetto piano studiato dagli ingegneri e dai meccanici che hanno colto ...