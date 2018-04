La senatrice M5S in malattia per quasi un anno per stress da lavoro verrà

M5S : Vazio - continua silenzio su miracolosa guarigione senatrice grillina : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Luigi Di Maio, DaniloToninelli, Giulia Grillo, Beppe Grillo e Alessandro Di Battista non hanno nulla da dire sulla senatrice Bogo Deledda, in malattia per 243 giorni e guarita non appena è stata candidata al Senato? Si tratta di una guarigione miracolosa? Cari 5S, nulla da dire o fare?”. Lo scrive su Twitter Franco Vazio, deputato del Partito democratico, a proposito dell’inchiesta de Le Iene ...

M5S : insulti per la senatrice assenteista - ‘i 5 Stelle? Meglio di Lourdes’ : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – Fioccano insulti sulla bacheca Facebook di Vittoria Bogo Deledda, la neo senatrice M5S eletta in Sardegna è finita al centro delle polemiche per un servizio de Le Iene in cui un testimone anonimo ha raccontato che la parlamentare, dirigente dei servizi sociali del comune di Budoni (in provincia di Sassari), per circa un anno non si è presentata in Comune mostrando un certificato di malattia per ‘stress da ...

senatrice del M5S è in ritardo : Napolitano la rimprovera : Oggi è iniziata la XVIII legislatura per entrami i rami del Parlamento. Senatori e Deputati si sono riuniti per le prime votazioni per eleggere i Presidenti delle due assemblee. Come prevede il regolamento l'incarico di presiedere queste prime sedute al Senato è spettato a Giorgio Napolitano, il senatore più anziano con i suoi quasi 93 anni di età che non gli hanno impedito di farsi carico di questo compito. Per l'elezione del Presidente è ...

