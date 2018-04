La seconda vita di Spelacchio

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018)non ci ha lasciati e la suainizia dalla Val di Fiemme, in Trentino. L'abete rosso, collocato lo scorso dicembre in Piazza Venezia a Roma durante le festività natalizie e diventato una star del web e dei media, è infatti tornato nella sua terra dove, presso la segheria della Magnifica Comunità di Fiemme, sono iniziati ufficialmente i lavori per la realizzazione della "Baby little Home", casetta in legno che sarà poi donata alla Capitale e che consentirà alle mamme di accudire i propri bambini in sicurezza e privacy. I lavori per la realizzazione della casetta hanno preso il via con la fase di scortecciatura e preparazione della segagione in tavole. Il legno verrà quindi essiccato e poi trasferito alla Essepi srl di Cavedine (Tn), l'azienda che, a partire dal legno lavorato in Val di Fiemme, realizzerà i pannelli finali della Baby little Home.