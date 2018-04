La Russia potrebbe bloccare Facebook entro la fine del 2018

today

: #Berlusconi 15 anni fa il nostro governo mise insieme Russia, Stati Uniti, Europa: uno storico accordo che avrebbe… - forza_italia : #Berlusconi 15 anni fa il nostro governo mise insieme Russia, Stati Uniti, Europa: uno storico accordo che avrebbe… - GruppoFICamera : #Siria @berlusconi: “15 anni fa il nostro gov mise insieme Russia, Stati Uniti, Europa: uno storico accordo che avr… - RBazzarello : RT @GruppoFICamera: #Siria @berlusconi: “15 anni fa il nostro gov mise insieme Russia, Stati Uniti, Europa: uno storico accordo che avrebbe… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Lagià nelsarà in grado di, se non soddisferà i requisiti di legge per i database sul territorio della Federazione. Questa la minaccia del capo dell'autorità...