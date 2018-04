La Roma soffre ma piega il Genoa All’Olimpico finisce 2-1

romadailynews

(Di giovedì 19 aprile 2018)– Lavince 2-1 il suo impegno infrasettimanale contro il. Allo stadio Olimpico2-1 grazie alla realizzazione nel primo tempo di Cengiz Under e all’autogol dell’ex Zukanovic nella ripresa. Inutile il sigillo di Lapadula per i rossoblù. I giallorossi rispondono così alle vittorie di Inter e Lazio, proseguendo questo testa a testa a 3 per aggiudicarsi uno degli ultimi due posti Champions. Di Francesco opta per un turnover corposo. Centrocampo totalmente rivoluzionato, con Strootman, Nainggolan e capitan De Rossi lasciati a riposo. Al loro posto Pellegrini, Gerson e ancora una volta Gonalons. In difesa Manolas lascia spazio a Juan Jesus, mentre davanti spetta ad El Shaarawy, Dzeko e Under provare a pungere. Alla prima occasione da rete padroni di casa in vantaggio. Calcio di punizione pennellato al centro da Kolarov, Under aggira tutta la difesa del ...