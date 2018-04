La rinascita di Sara Tommasi | Soffro di disturbo bipolare | mi sto curando L' hard

blogo

(Di giovedì 19 aprile 2018) Viaggio all’inferno e ritorno.torna a parlare dopo anni di silenzio e una discesa verso il basso che sembrava non conoscere risalita. La luce in fondo al tunnel sembra invece sempre più luminosa, con la showgirl umbra – da anni lontana dalle scene – che ha avviato un percorso di cure.Affetta da, l’ex valletta di Quelli che il calcio e concorrente de L’Isola dei Famosi nell'edizione del 2006, si è raccontata a Le Iene: “Pensavo di non venirne più fuori, questa malattie non dà lucidità ed energie. Non ti ricordi chi sei, dove devi andare. Ero un morto che camminava, i farmaci hanno permesso che io tornassi lucida”. prosegui la letturaLadi: "di, mi sto. L'non mi appartiene" (Video) pubblicato su Gossipblog.it 19 aprile 2018 02:07.