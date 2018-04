La rimozione dei detriti spaziali | da problematica a opportunità

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Dopo la caduta della Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1, il mondo intero si è trovato a riconsiderare ladei. “In futuro il problema del rientro deiè destinato a tornare sempre più frequentemente alla ribalta”, ha osservato Tommaso Sgobba, Direttore Esecutivo e Segretario del Consiglio della International Association for the Advancement of Space Safety, riferendosi al fatto che “se oggi i veicoliattivi nell’orbita bassa sono almeno 600, nei prossimi dieci anni sono destinati a diventare 20.000, questo significa che se attualmente i rientri avvengono una volta al mese, tra dieci anni ne avremo uno al giorno”. L’uomo sta inquinando non solo l’aria che respiriamo, l’acqua e il territorio in cui viviamo, ma anche lo spazio che ci circonda. Lo spazio è una risorsa essenziale per lo sviluppo economico ...