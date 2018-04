La Rai torna a raccontare il mitico Giro d' Italia

Torna il Fan Caraoke su Rai 2 - Alvaro Soler e Cristina D’Avena tra i primi ospiti : Torna il Fan Caraoke su Rai 2, l'appuntamento on the road con i volti della musica e dello spettacolo italiano! Al via da mercoledì 25 aprile 2018 la nuova edizione di Fan Caraoke, con tanti nuovi ospiti e fan che desiderano incontrare il proprio beniamino. L'appuntamento è in programma in seconda serata di Rai Due, e rispetto all'edizione precedente è condotto da Andrea Perroni, Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas, che vanno a sostituire ...

Rai - Marco Liorni sostituisce Fabrizio Frizzi a L'Eredità - torna la Venier e la Clerici lascia. Le indiscrezioni tv : In vista della definizione dei palinsesti autunnali, tornano puntuali le voci di primavera sulla prossima stagione televisiva. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, in casa Rai, in particolare, si...

Rai - Marco Liorni sostituisce Fabrizio Frizzi a L'Eredità - torna la Venier e la Clerici lascia. Le indiscrezioni tv : In vista della definizione dei palinsesti autunnali, tornano puntuali le voci di primavera sulla prossima stagione televisiva. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, in casa Rai, in particolare, si ...

La Rai cambia : Liorni sostituisce Frizzi a L'Eredità - torna la Venier e la Clerici lascia. Le indiscrezioni tv : In vista della definizione dei palinsesti autunnali, tornano puntuali le voci di primavera sulla prossima stagione televisiva. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, in casa Rai, in particolare, si ...

Rai - Mara Venier potrebbe tornare : Liorni al posto di Frizzi e Isoardi a 'La prova del Cuoco' : Cambiamenti in vista in casa Rai per la prossima stagione televisiva. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi e la sostituzione fino a fine stagione affidata a Carlo ...

Veronica Maya torna in onda su Rai1 dopo Unomattina Estate - : ... piacevole volto Rai, e le sue amiche della mattina di Rai1 parleranno di attualità, gossip, spettacolo, cinema dimenticandosi per una volta della cronaca nera.

Veronica Maya torna in onda su Rai1 dopo Unomattina Estate : Quelle brave ragazze confermato: Veronica Maya torna dopo Unomattina Estate Bisogna godersi il più possibile questi ultimi mesi di televisione perché poi l’Estate non solo porterà un caldo insopportabile, ma soprattutto la desertificazione dei palinsesti Tv. L’ha ammesso la stessa Maria De Filippi a Che tempo che fa di Fabio Fazio: Mediaset in Estate non offre poi così tanti contenuti. La Rai, d’altro canto, offre un mattino ...

Rai 1 - in estate tornano Quelle brave ragazze : Da inizio giugno nella mattina estiva di Rai 1 torna Quelle brave ragazze, il contenitore glam sperimentato un anno fa con discreti risultati. "In tre mesi, oltre ad essere diventate un brand, siamo diventate sinceramente amiche. Questo successo lo dobbiamo soprattutto a quelli che ci hanno scelto e hanno pensato che noi quattro potevamo stare bene insieme", aveva dichiarato Veronica Maya nel momento dei saluti finali dell'ultima puntata ...

Domenica In : Mara Venier torna in Rai alla conduzione del programma? L’indiscrezione : Domenica In: Mara Venier torna in Rai alla conduzione del programma? Pare che siano queste le ultime novità che riguardano la spumeggiante opinionista dell’Isola dei Famosi 2018. Mara Venier lascia Mediaset per la Rai? Le ultime news Zia Mara, la bionda frizzante e solare che ogni lunedì sera all’Isola dei Famosi, ci delizia con la sua verve e le sue battute, sempre sul pezzo, come direbbe la D’Urso, pare che stia per traslocare in Rai. Da ...

Nel nuovo tRailer di Kingdom Hearts 3 tornano delle vecchie conoscenze : novità in arrivo : Un po' a sorpresa, Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer di Kingdom Hearts 3: la clip è piuttosto breve, ma rappresenta un'occasione succosa per assaporare nuove sequenze di gameplay del gioco di Tetsuya Nomura, anche se forse il materiale presente nel video non è ciò che ci si aspettava. Vediamo, infatti, un piccolo minigioco che probabilmente sarà all'interno dell'avventura, ma soprattutto ritroviamo qualche piacevole, vecchia ...

Dopo il 'flop' dell'Isola dei Famosi Mara Venier torna in Rai per Domenica In : Mara Venier torna in Rai. E lo farà dal prossimo autunno per condurre Domenica In. L'anticipazione viene dal sito TvBlog. La Venier è reduce dal 'flop' all'Isola dei Famosi dov'era opinionista e cerca ...

Tuffi - UcRaina Open 2018 : super Italia. Noemi Batki vince nella piattaforma 10m - tornano sul podio Tocci/Chiarabini : Nazionale italiana di Tuffi impegnata in Ucraina per l’Ucraina Open Diving Cup, dove per i colori azzurri stanno arrivando risultati di rilievo. Grande protagonista è Noemi Batki: la piattaformista italo-magiara si è imposta oggi nell’individuale dai 10 metri, bissando così la vittoria arrivata ieri, con primato personale, nel sincro con Chiara Pellacani. Punteggio odierno di 311.10 per Batki che davvero sta dimostrando un ottimo ...

Energia : la campagna ecobonus condomìni ritorna sui canali Rai [VIDEO] : Sarà trasmessa da domani sulle reti RAI negli spazi della Presidenza del Consiglio, la seconda “tranche” della campagna di comunicazione istituzionale ENEA-Ministero dello Sviluppo Economico “Fai il cappotto al tuo palazzo, usa le detrazioni fiscali del 75%”. Un’operazione pensata per sensibilizzare i cittadini sulle opportunità e le novità offerte dagli ecobonus del 70 e del 75% e dai nuovi meccanismi di cedibilità del credito previsti dalla ...

La Corrida torna in tv con Carlo Conti su Rai 1 : anticipazioni prima puntata 13 aprile : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . La Corrida il grande ritorno con Carlo Conti Padrone di casa quel Carlo Conti che Continua la sua ...