“La morte è con me” Il dramma dell’amata star Una vita di grandissimi successi | poi il

“La sua morte…”. Verissimo - Belen straziata dal dolore. Ospite di Silvia Toffanin - l’argentina si lascia andare e ricorda quel suo legame “particolare” con Fabrizio Frizzi che nessuno conosceva. Lacrime e cordoglio : La morte di Fabrizio Frizzi ha sconvolto tutta l’Italia. Il conduttore se ne è andato il 26 marzo 2018 per un’emorragia cerebrale. Da indiscrezioni spuntate dopo la sua morte, però, sembra che Frizzi fosse gravemente malato: in tanti hanno parlato di tumori inoperabili dei quali Frizzi era a conoscenza. Pare infatti che sapeva che sarebbe morto da un momento all’altro. Il pubblico, però, non sapeva nulla: tutti erano rimasti a quel malore che ...

Grande attesa per La casa di carta 2 in streaming - Álvaro Morte sul binge-watch della serie : “La gente impara lo spagnolo” : In vista dell'arrivo de La casa di carta 2 in streaming su Netflix (ovvero la seconda parte dell'unica stagione realizzata per questa serie disponibile dal 6 aprile 2018), il cast si gode l'incredibile successo di questo prodotto di Antena3 diventato un fenomeno mondiale in poche settimane grazie alla diffusione sulla piattaforma in tutti i Paesi in cui è attiva. Un riscontro che ha superato le aspettative dello stesso cast, che in una chat ...

“La malattia di Fabrizio - quello che lui non ha mai voluto dire…”. La sconvolgente verità di Giancarlo Magalli. A poche ore dalla morte di Frizzi - le parole dell’amico e collega gettano nuova luce sul calvario degli ultimi mesi : La morte di Fabrizio Frizzi è stata un colpo. Il conduttore televisivo era amato dal pubblico, ma anche dai colleghi che soprattutto in quest’ultimo periodo gli sono stati vicino, manifestandogli il grandissimo affetto che avevano nei suoi riguardi. In queste ore il web è letteralmente esploso e in tanti, tantissimi, hanno voluto lanciare un messaggio, un ricordo per onorare la memoria del professionista, ma soprattutto dell’uomo. Tra le ...

“La morte insopportabile”. Il dolore è infinito. La bellissima showgirl scrive alla figlia volata in cielo troppo presto. Una foto bellissima in cui la vita sorrideva ancora : “Sei la mia unica ragione di vita” : Un dolore straziante che nessuna madre potrebbe mai dimenticare. La morte di un figlio è una fitta che segue per tutta la vita. Il 21 marzo è una data importante, è l’inizio della primavera ma è anche il giorno in cui è nata 4 anni fa la figlioletta che Claudia Galanti ha avuto dall’ex marito Arnaud Mimran. La piccola è morta a soli 9 mesi a causa di un batterio: un destino terribile. Proprio nel giorno della sua nascita la madre ha ...

Le tendenze suicide di Demi Lovato - l’autolesionismo e il fascino della morte : “La prima volta avevo 7 anni” (video) : Le tendenze suicide di Demi Lovato sono state oggetto di una nuova, intensa intervista che la cantante ha rilasciato a Entertainment Tonight. Impegnata in un progetto filantropico di sensibilizzazione sui problemi di salute mentale, Demi Lovato ha parlato dei suoi problemi e ha fatto una pesante rivelazione, spiegando di aver avuto tendenze al suicidio sin da bambina. Attirata dalla morte come risoluzione di ogni problema, la cantante ha ...

Morte di Steven Hawking - citazioni e dieci frasi celebri di “La teoria del tutto” : La notizie della Morte di Steven Hawking ha indubbiamente scosso tantissime persone oggi 14 marzo e, come sempre avviene in questi casi, scatta immediata la ricerca delle frasi celebri che ci consentiranno di ricordare per l'eternità questo personaggio. In particolare quelle tratte dal tanto chiacchierato film "La teoria del tutto", con cui in tanti hanno avuto modo di approcciare una volta per tutte il suo mondo. Proviamo dunque ad individuare ...

ELIO E LE STORIE TESE/ “La morte drammatica di Davide Astori ha riportato tutti con i piedi per terra” (EPCC) : ELIO e le STORIE TESE, band storica milanese è pronta a concludere la carriera in grande stile. Le parole di ELIO sulla morte improvvisa e drammatica di Davide Astori.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:30:00 GMT)

Lory Del Santo - in lacrime ricorda il figlio a 27 anni dalla morte : “La sua ultima lettera a Eric” : Un post su Instagram che la ritrae insieme al compagno Eric Clapton e al piccolo Conor. Il bambino di quattro anni che Lory Del Santo ebbe con il musicista e che morì precipitando dal 53esimo piano di un grattacielo di New York. Era il 20 marzo del 1991, Lory si trovava nell’appartamento con un amico. Un ricordo tremendo, per lei. Che, ospite di Domenica Live, ha commentato alcune immagini tratte dal documentario Eric Clapton: Life in 12 ...

“La verità sulla morte di Davide Astori”. Il giorno dopo - ecco di cosa si parla. Finora si è ipotizzato un arresto cardiocircolatorio - ma le cause del decesso potrebbero essere altre. “Perché dai controlli nessuno si è accorto di nulla” : La morte di Davide Astori è stata un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto la sua famiglia, l’Italia e il mondo. Tutti sono rimasti senza fiato alla notizia della prematura scomparsa del capitano della Fiorentina morto improvvisamente nel sonno a 31 anni e ritrovato senza vita in albergo a poche ore della partita contro l’Udinese. Ma perché è morto? Le prime indiscrezioni hanno parlato di un possibile arresto cardio-circolatorio del calciatore ...

“La verità sulla morte di Davide Astori”. Il giorno dopo - ecco di cosa si parla. Finora si è ipotizzato un arresto-cardiocircolatorio - ma le cause del decesso potrebbero essere altre. “Perché dai controlli nessuno si è accorto di nulla” : La morte di Davide Astori è stata un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto la sua famiglia, l’Italia e il mondo. Tutti sono rimasti senza fiato alla notizia della prematura scomparsa del capitano della Fiorentina morto improvvisamente nel sonno a 31 anni e ritrovato senza vita in albergo a poche ore della partita contro l’Udinese. Ma perché è morto? Le prime indiscrezioni hanno parlato di un possibile arresto cardio-circolatorio del calciatore ...