La moglie di Kim promossa First lady

(Di giovedì 19 aprile 2018) Seul, 19 apr. (AdnKronos) – Per la prima volta in più di 40 anni, ladi un leader della Corea del Nord viene definita ‘’ dai media del Paese. Ad avere l’onore di questa ‘promozione’ Ri Sol Ju, consorte di Kim Jong-un, che spesso ha accompagnato il marito in uscite ufficiali – come a Pechino qualche settimana fa – ma non ha mai avuto un ruolo fondamentale nel paese. Una mossa che secondo gli analisti è un grande incentivo al suo status in vista dei vertici con la Corea del Sud e con gli Stati Uniti. Lo scorso fine settimana, in occasione di un balletto cinese a Pyongyang, Ri ha fatto la sua prima apparizione pubblica da sola e i media statali hanno fatto riferimento a lei come alla ‘rispettata’ del Paese. Anche la più autorevole giornalista del paese, Ri Chun Hee, ha annunciato la sua presenza ...