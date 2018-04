La moda nell’arte dal 1500 ad oggi

gqitalia

: vi ricorda gli appuntamenti con il percorso tematico che lega il Castello di Racconigi alle altre Residenze Sabaude… - berenguez : vi ricorda gli appuntamenti con il percorso tematico che lega il Castello di Racconigi alle altre Residenze Sabaude… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Mai laè stata così dicome. Ma è sempre stato così? Che cosa è successo nei secoli? Quanto gli artisti sono stati influenzati dai cambiamenti nel costume e viceversa quanto i creatori di abiti e gli stilisti moderni si sono ispirati alle opere del loro tempo o del passato? Per la prima volta la Kunsthaus di Zurigo (dal 20 aprile al 15 luglio) ripercorre la storia delladegli ultimi 5 secoli attraverso lo sguardo e le creazioni degli artisti con prestiti d’eccezione provenienti da tutt’Europa e da New York. Dagli intagli alla brachetta, dall’altaallo streetwear, 200 opere dimostrano come gli artisti hanno percepito, interpretato, commentato e soprattutto influenzato il mondo della. La mostra presenta dipinti e sculture a partire dal Rinascimento fino ai nostri giorni con installazioni, stampe, fotografie, costumi e armature di più di ...