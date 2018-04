La moda made in Italy da scarti di uva

moda uomo made in Instagram - tutti i profili fashion da non perdere : Tutto il suo mondo, compresa la sua arte, è influenzato da tradizioni antiche che simboleggiano, come afferma il NY Times Style Magazine, 'un ritorno alla semplicità per l'uomo moderno'. Chiodo di ...

Calzature - a Monaco edizione numero 50 di moda made in Italy : Calzature di 200 marchi italiani e stranieri all'edizione numero 50 di Moda Made in Italy , tappa tedesca per l'evento espositivo di Assocalzaturifici che si tiene a Monaco di Baviera dal 25 al 27 ...

“Basta!”. Donatella Versace - svolta epocale. Una decisione improvvisa destinata a cambiare le linee della casa di moda icona del Made in Italy nel mondo : Donatella Versace dice basta. La stilista, sorella dell’indimenticato Gianni, ha preso una decisione destinata a far discutere. Se molti infatti apprezzano le sue parole, altri non sono d’accordo e non hanno mancato di farlo notare. Il dado comunque è tratto, piaccia o no, questa è la nuova direzione imboccata dalla casa calabrese. Donatella infatti è stata chiara: «Pelliccia? Ne sono fuori. Non voglio uccidere animali per fare moda» ha ...

Alessia Sanzone Alta moda Sposa a Gubbio tutto Made in Umbria : Domenica 11 Marzo 2018, alle ore 16.30, si terrà l'inaugurazione del nuovo atelier Alessia Sanzone Alta Moda Sposa in Via Leonardo Da Vinci, 30 a Gubbio , PG, . Alessia Sanzone, giovane e promettente ...