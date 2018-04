La mappa delle terme in Toscana | ecco dove andare

Meteo - ultimo giorno di temporali in attesa di Apollo : la mappa delle regioni colpite : Con la giornata di oggi si chiuderà la fase diffusamente temporalesca che ha caratterizzato il Centro-Sud in questi ultimi due giorni. Poi l’anticiclone Apollo sarà pronto a conquistare tutta l'Europa e quindi l'Italia.Continua a leggere

Ecco la mappa delle 12 aziende italiane del commercio e del turismo in crisi : Tante crisi di piccole e medie aziende diffuse sull'intero territorio nazionale, che non sempre conquistano la ribalta della cronaca ma impattano comunque fortemente sul territorio. I settori del commercio e del turismo stanno pagando le conseguenze di gestioni poco oculate, della concorrenza spietata dei giganti dell'e-...

La mappa delle città più tassate d'Italia : Roma, 14 apr. , AdnKronos, - La 'mappa del fisco locale' in Italia parla di aliquote pesantissime in sette città del nostro Paese. Secondo un'indagine del Centro studi di Unimpresa, infatti, Roma, ...

Caduta Stazione spaziale cinese : la mappa delle regioni a rischio : In base agli ultimi dati forniti dalla Agenzia spaziale Italiana (ASI) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio di Pasqua presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, la previsione di...

Direzione Pd - la mappa delle correnti : ROMA - Il Pd diviso va alla conta oggi pomeriggio in Direzione per affrontare gli scenari del post-Renzi. Oggi il parlamentino dem si riunisce per decidere il percorso da intraprendere dopo la ...

Chi sta con chi? La mappa definitiva delle correnti del Pd : - Pier Carlo Padoan: ministro dell'Economia sia con il governo Renzi che con quello Gentiloni. - Maria Anna Madia: ministro della Pubblica Amministrazione, nasce veltroniana, oggi è considerata ...

Chi sta con chi? La mappa definitiva delle correnti del Pd : Rappresentano il 60 per cento dei parlamentari del Partito Democratico: sono i renziani che siederanno in Parlamento e che, ad oggi, si dicono fedeli al segretario uscente. Gli smottamenti nel Pd, conseguenza della sconfitta alle elezioni rendono la situazione delle correnti estremamente fluida, con esponenti renziani che si allontano dal segretario e altri che cercano di tenere insieme le fila. Ecco qual è, al momento, la composizione ...

8 Marzo : la mappa delle feste nei locali di città e provincia : Con Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta, la mappa di tutte le feste nei locali di città e provincia per l'8 Marzo: cene orientali, tanta buona musica e spettacoli da applaudire. Tante le foto delle vostre serate e tanti appuntamenti della settimana con i nostri consigli, a cominciare dagli aperitivi e dai concerti da non perdere. Il personaggio della ...

Genova - ecco la mappa delle strade killer : Incroci pericolosi, guardrail “affilati”, segnaletica carente: una ricerca di vigili e polizia Stradale evidenzia i punti critici nei nove Municipi della Superba

