La Lazio non ci sta | ' C' è pregiudizio verso di noi | ieri sera uno scandalo!'

"L'uomo non può più sopraffare la natura”. L’architetto Cucinella racconta l’instalLazione all’Orto Botanico di Brera : Se vi capita di passare per l'Orto Botanico di Brera, in questi giorni, vi capiterà di osservare 700 mini case di luce, tutte diverse tra loro, che punteggiano il giardino. È l'installazione creata dall'architetto Mario Cucinella per il fuorisalone di quest'anno, un progetto creato insieme alla SOS School (school of sustainability), una scuola post-laurea con base a Bologna, impegnata nella formazione di figure ...

Moviola - Damato disastroso : Lazio senza un rigore e Murgia non è da rosso : ROMA - Quella di ieri è stata una serata di campionato molto impegnativa per gli arbitri. Da Firenze a Crotone, da Torino a Roma: ecco il nostro giudizio sulle decisioni dei direttori di gara nel ...

La Roma va : tre punti ma la Lazio non molla un colpo. Milan - altro stop a Torino : Un gol di Under e un autogol di Zukanovic bastano alla Roma per superare il Genoa all'Olimpico e riportarsi al terzo posto in classifica a pari merito della Lazio . I giallorossi si riportano a +1 ...

“Io violentata a 15 anni”. RiveLazione choc dell’attrice. Il suo non è un nome qualsiasi nel panorama del cinema italiano e internazionale. La sua particolare scelta - però - ha scatenato molte polemiche… : “Non so cosa faccia ora. Potrebbe essere sposato, avere dei figli”. Non sa più nulla del suo stupratore, che la violentò quando lei aveva solo 15 anni. Da quel giorno sono trascorsi 50 anni. Ora a far tornare a galla questo tremendo episodio è una lunga intervista, ripresa da Repubblica. Mantiene il massimo riserbo su quella identità perché, come spiega al sito Vulture che l’ha intervistata, anche il suo aggressore era ...

Lazio - Tare : 'Tifare la Roma in Champions? Non ho sentito la domanda…' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare dichiara: 'Nella corsa Champions non siamo intrusi: forse per tanta gente saremo degli intrusi, ma noi meritiamo di essere qui. Ma se non ci ...

EsaLazioni a Falconara - l'allerta non dà tregua. "L'azienda spieghi cos'è successo" : Ancona, 18 aprile 2018 - E' stata programmata per le sette di questa mattina la rimozione del greggio fuoriuscito mercoledì scorso dal serbatoio TK61 della raffineria Api e rimasto sul tetto della ...

Condò : 'Se l'Inter non arriva all'ultima giornata a +4 sulla Lazio...' : Parlando negli studi di Sky Sport il giornalista Paolo Condò : 'La missione dell'Inter deve essere arrivare all'ultima partita a +4 sulla Lazio, visto che all'andata è finita in parità e se perdi finisci dietro nello scontro ...

'L'uomo non può più sopraffare la natura'. L'architetto Cucinella racconta l'instalLazione all'Orto Botanico di Brera : Il rapporto tra la casa, elemento fondamentale della città, e il mondo digitale permette di esprimere al meglio il connubio tra l'energia e la sua gestione consapevole da parte dei cittadini. 'L'uomo ...

“La fellatio non fa per me”. RiveLazione choc. La splendida attrice racconta di quella incredibile (ma molto particolare) opportunità lavorativa : “Dopo un lungo provino è finita male” : Da qualche tempo di lei si erano perse le tracce. Ramona Badescu, la bella showgirl rumena che aveva avuto tanto successo nel nostro paese, dopo gli anni d’oro del Bagaglino era tornata nel suo paese dove ha proseguito la sua fortunata carriera nello spettacolo. Recentemente la soubrette ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha svelato alcuni particolari di una sua mancata esperienza cinematografica in Italia. ...

Paola Barale - riveLazione su Raz Degan : «Io e lui non ci parliamo» : Ospite di Cristina Parodi, Paola Barale a Domenica In si è messa a nudo parlando di Raz Degan , degli anni trascorsi insieme, della fine della relazione e del mancato matrimonio. Un'intervista fiume ...

