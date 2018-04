“La Juventus è già defunta” | i tifosi del Napoli preparano un nuovo ‘funerale’

Elkann : “La Juventus ha vissuto l’anno più significativo della sua storia” : “La Juventus ha vissuto l’anno più significativo della sua storia: conquistando il sesto scudetto consecutivo, ha superato la più grande Juventus di tutti i tempi, che nel quinquennio degli anni 30 ne vinse 5 di seguito”. Lo afferma John Elkann nella lettera agli azionisti di Exor, la holding che controlla la squadra bianconera. Parole che suonano come un incitamento a poche ore dalla sfida decisiva in Champions League con il ...

Real Madrid-Juventus - Allegri : “Abbiamo poche possibilità - ma può succedere di tutto”. Buffon : “La mia ultima in Champions? Può darsi - ma…” : Real Madrid-Juventus, Allegri- Vigilia da big match. Massimiliano Allegri e Gigi Buffon sono intervenuti in conferenza stampa presentato il match di domani. Il primo a parlare è stato il capitano bianconero, il quale potrebbe essere di fronte alla sua ultima partita in Champions League. Buffon: “LA MIA ultima IN Champions? NON MI DEPRIME…” Gigi Buffon […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Allegri: “Abbiamo poche ...

El Mundo : “La Juventus vuole riprendere Alvaro Morata” : El Mundo: “La Juventus vuole riprendere Alvaro Morata” Certi amori non si dimenticano facilmente. E, a volte, ritornano. Alvaro Morata e la Juventus potrebbero convolare a nuove nozze. A sostenerlo è il quotidiano spagnolo ElMundoDeportivo, secondo il quale il club bianconero è al lavoro per riportare a Torino lo spagnolo al termine della stagione. Gli […]

Milan - Gattuso/ “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare - mea-culpa Conti - le mie scuse ad Allegri" : Milan, parla Gattuso: “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare, mea-culpa Conti, ad Allegri ho chiesto scusa”. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:50:00 GMT)

Juventus - Allegri : “La sosta nel momento giusto” : Arriva al momento giusto, per la Juventus, la pausa campionato. “Recuperiamo l’energia e la cattiveria agonistica in questa sosta”, è l’imperativo di Massimiliano Allegri dopo lo 0-0 con la Spal. Il campionato sembrava ormai nelle mani dei bianconeri, che attendono adesso il risultato di Napoli-Genoa per capire se e quanto si assottiglierà il vantaggio in testa alla classifica. “Ci aspettano altri avversari così ...

Juventus - De Sciglio : “La vera svolta è stata il successo con la Lazio” : “Vincere con l’Atalanta è stato un passo importante verso lo scudetto”. Mattia De Sciglio riconosce al successo di ieri della Juventus una grande valenza nella corsa per il titolo di campione d’Italia: “É ancora lunga e ci sono gli scontri diretti – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -, ma questa vittoria ci ha dato una grande spinta”. La vera svolta della stagione, però, è arrivata con “il gol ...

Juventus-Marchisio - la moglie su instagram : “La tolleranza arriva fino…” : Juventus-Marchisio, la moglie su instagram: “La tolleranza arriva fino…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Marchisio- Un’altra esclusione dopo quella nel match di Champions League contro il Tottenham. Claudio Marchisio non ha preso parte al derby di ieri pomeriggio contro il Torino. Per il centrocampista bianconero solamente ...

