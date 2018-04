La Juve frena | il Napoli corre | campionato riaperto

Frenata pericolosa : la Juve bloccata a Crotone : I bianconeri non vanno oltre il pari: 1-1. Il vantaggio sul Napoli scende a +4, domenica la sfida diretta Non è bastata la lezione della Spal, non sono servite le prediche di Allegri: la Juventus ...

Il Napoli muore e risorge. Scudetto - corsa riaperta. Juve - che frenata a Crotone : Ormai c'è sempre una rovesciata tra la Juventus e la consacrazione di se stessa, c'è sempre un capolavoro balistico , degli altri, a sbriciolare i sogni bianchi-e-neri. Contro il Real Madrid è toccato ...

Inter-Napoli 0-0 - Sarri frena La Juve vince - ora è in testa Milan - 3 punti al 94’|Classifica : Partita tattica e controllata, spiccano un palo di Skriniar e due occasioni per Insigne ma gli azzurri falliscono il ritorno in vetta e i nerazzurri il sorpasso alla Lazio