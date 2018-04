huffingtonpost

Nuova ecatombe della Grande Barriera Corallina dove una catastrofica ondata di calore ha ucciso il 30% dei coralli. La Grande Barriera Corallina australiana sta morendo a causa dello 'stress da calore'. Lo studio pubblicato su Nature.

(Di giovedì 19 aprile 2018) I coralli dellahanno una tolleranza alloda calore più bassa di quanto finora ritenuto e questo contribuisce a cambiamenti permanenti nel mix di specie in alcune delle regioni più incontaminate della, che è parte del patrimonio mondiale Unesco e si estende per 2300 km al largo della costa nordest dell'Australia. E' il risultato di uno studio internazionale, pubblicato su Nature e guidato da Terry Hughes, direttore dell'ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies, che ha esaminato il legame fra il livello di esposizione al calore, il susseguente sbiancamento e in molti casi la morte, dei coralli. Gli scienziati hanno studiato l'effetto dell'ondata di caldo marino del 2016 che hato la morte di circa un terzo dei coralli della. L'estensione e la severità del danno hanno sorpreso i ...