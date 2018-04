La forma dei KitKat si può imitare

formazione alla legalità - l'arma dei carabinieri incontra gli studenti pescaresi : Pescara - Atteso il notevole successo riscosso nel corso degli anni dal progetto “Formazione della cultura della Legalità” dell’Arma dei carabinieri, anche per il corrente anno scolastico sono continuati gli incontri nelle scuole incentrati sul concetto di “Cittadinanza Attiva” e “Legalità”. Nei mesi di marzo ed aprile, infatti, il Comandante della Compagnia carabinieri di Pescara, Capitano Antonio Di Mauro, unitamente al personale del ...

YouTube chiede più informazioni in anticipo ai creatori dei video : (Immagine: YouTube blog) Se i creatori di video vogliono ridurre il rischio di veder bloccate le pubblicità alle loro clip, possono dare una mano a YouTube. La Ceo Susan Wojcicki ha annunciato in un post la sperimentazione di un nuovo sistema di upload che dà la possibilità ai produttori di fornire “informazioni specifiche” in riferimento alle linee guida dedicate alla pubblicità. Facendo sapere in anticipo al servizio se il video ...

The Crew 2 : 12 minuti di gameplay si concentrano sulla trasformazione dei veicoli : Scorre velocemente il conto alla rovescia per l'uscita di The Crew 2, fissata per il 29 giugno 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Con l'avvicinarsi del lancio Ubisoft sta pubblicando sempre più materiale relativo al gioco, che oggi possiamo vedere in azione grazie a un lungo video di gameplay pubblicato da IGN.Il video della durata di 12 minuti si concentra sulla peculiare meccanica che permette in The Crew 2 di passare dal volante di una fiammante ...

Riforma pensioni/ L'appello dei medici dopo le ultime aggressioni (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 17 aprile. L'appello dei medici dopo le ultime aggressioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:12:00 GMT)

“formare per educare all’ambiente” : a Lipari il primo corso per gli insegnanti dei delfini guardiani : Una settimana all’insegna dell’educazione ambientale all’Istituto Comprensivo Statale Lipari1. Tra i banchi, stavolta, ci saranno i docenti dell’Istituto guidato da Mirella Fanti che, dal 16 al 20 aprile, seguiranno il corso “Formare per educare all’ambiente”, organizzato dall’associazione Marevivo, con il sostegno di MSC Crociere, e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale Siciliano. Il percorso di formazione, finalizzato alla ...

Riforma pensioni/ I ritardi per gli ex dipendenti dei Beni Culturali (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. I ritardi per gli ex dipendenti dei Beni Culturali. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 aprile(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:56:00 GMT)

MILOS formaN È MORTO/ Il regista della libertà e dei due mondi : il ricordo di Facchinetti : MILOS FORMAN è MORTO, il regista ceco impiantato negli Usa si è spento all'età di 86 anni dopo una lunga carriera da regista della libertà e poi da attore per via della sua malattia.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 16:11:00 GMT)

Siria : Mogherini - Ue era stata informata dei raid : ... con conseguenze incalcolabili per il Medio Oriente e per il mondo intero", ha proseguito Mogherini. "L'Ue invita tutte le parti in conflitto, in particolare il regime e i suoi alleati, ad attuare ...

Serie A - la performance dei portieri e il costo per i club : Ecco quanto hanno reso, dopo 31 giornate di campionato, i portieri della Serie A in relazione al proprio costo sul bilancio dei club. L'articolo Serie A, la performance dei portieri e il costo per i club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Isola dei famosi - Mara Venier perde la testa : 'L'avete trasformata in una falsità' - e lei insulta : L' Isola dei famosi è tarocca? Mai chiederlo a Mara Venier , potreste finire male. L'opinionista del reality vip di Canale 5 ha pubblicato su Instagram una foto insieme alla conduttrice Alessia ...

Delta Informatica Trentino al lavoro in vista dei playoff : Spiace non poter sfruttare il fattore campo nell'eventuale bella ma non credo che questo aspetto possa rivelarsi decisivo nell'economia del passaggio del turno . Gara-1 si giocherà domenica alle 17 ...

Completata la formazione della commissione speciale della Camera dei Deputati Video : Sono giunte a conclusione tutte le procedure necessarie per la formazione della commissione speciale della #Camera dei Deputati. Nominati i 40 componenti e decisi i 12 argomenti che verranno trattati nelle prossime sedute, su cui il #parlamento non si è ancora espresso, l’organismo politico è pronto per iniziare il suo lavoro. I 40 funzionari si sono incontrati per la prima volta questa mattina alle 11, hanno gia' avuto luogo le prime ...