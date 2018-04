La delegazione del centrodestra al completo dalla Casellati

Una delegazione Ucraina in visita a Finale Ligure : Lunedì 16 aprile 2018 a Finale Ligure si è svolto un interessante incontro tra un gruppo di produttori cinematografici, responsabili istituzionali ed operatori delle Film Commission provenienti dall'...

Centrodestra - verso delegazione unica a consultazioni Casellati : Roma, 18 apr. , askanews, Domani il Centrodestra potrebbe presentarsi in un'unica delegazione all'eventuale secondo giro di consultazioni della presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. A ...

Sisma L'Aquila - delegazione Fi-Ucd vede commissaria europea Vestager : L'Aquila - La "commissaria europea per la concorrenza Margrethe Vestager sta preparando una risposta concreta e chiara alla lettera del sindaco de L'Aquila sulla restituzione tasse post Sisma 2009". Lo riferisce una nota della delegazione italiana del Ppe che oggi ha incontrato Vestager, precisando che "la commissaria è pronta a collaborare fin da subito con le autorità italiane e ha ribadito alla delegazione ...

Verona : delegazione Alibaba incontra il sindaco : Verona, 18 apr. (AdnKronos) - L’interesse del colosso cinese dell’e-commerce Alibaba per le eccellenze produttive del territorio veronese è stato al centro dell’incontro tenutosi oggi, a palazzo Barbieri, tra il sindaco Federico Sboarina e le responsabili vendita del gruppo, Valerie Han e Mellica Xi

Verona : delegazione Alibaba incontra il sindaco : Verona, 18 apr. (AdnKronos) – L’interesse del colosso cinese dell’e-commerce Alibaba per le eccellenze produttive del territorio veronese è stato al centro dell’incontro tenutosi oggi, a palazzo Barbieri, tra il sindaco Federico Sboarina e le responsabili vendita del gruppo, Valerie Han e Mellica Xie. Presenti all’incontro il presidente di Veronafiere Maurizio Danese e il direttore generale Giovanni Mantovani, ...

Napoli - pochi genitori in piazza per Nico : una delegazione incontra l'assessore Palmieri : Sono un centinaio i genitori scesi in piazza stamattina a Napoli per dire 'no allo sballo' della movida notturna e chiedere un incontro al questore di Napoli Antonio De Iesu e al sindaco di Napoli ...

LA delegazione DELLA BANCA MONDIALE SETTORE ACQUA FA TAPPA A MONOPOLI - Bari - : ... rappresentati da aziende private e dallo stesso Consorzio di Bonifica DELLA Capitanata che hanno fatto DELLA politica di autogoverno degli agricoltori il punto di forza delle attività. Oggi più del ...

E-Prix : Papa riceve delegazione piloti e benedice monoposto elettrica : Sabato primo GP elettrico di Roma Roma – Papa Francesco ha ricevuto stamane, in udienza privata, una delegazione di piloti di Formula E. Sabato prossimo, all’Eur, si svolgerà il primo E-Prix di Roma. Per l’occasione è stata portata una monoposto elettrica in Vaticano, per la benedizione del Santo Padre. Nel cortile della residenza di Santa Marta, Bergoglio ha ricevuto alcuni piloti accompagnati dal fondatore e ceo della ...

"SGL Carbon" : ricevuta a palazzo Donini delegazione della "GoSource" : I rappresentanti delle istituzioni umbre hanno ribadito l'attenzione verso questa acquisizione, e ne hanno sottolineato l'estrema rilevanza per il territorio e per la sua economia, soprattutto nell'...

Silvio Berlusconi dice sì a Salvini : 'delegazione unica del centrodestra da Mattarella' : 'Alle prossime consultazioni il centrodestra si presenterà unito con Matteo Salvini , Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi '. È lo stesso leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a confermare, in una ...

Berlusconi : a consultazioni delegazione unica con Salvini-Meloni : Roma, 6 apr. , askanews, 'Alle prossime consultazioni il centrodestra si presenterà unito con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni'. Lo scrive Silvio Berlusconi, a nome di Forza Italia, ...

Salvini : delegazione centrodestra insieme al Colle. Berlusconi valuta : ... lo temo per l'Italia", continua Delrio che aggiunge: "Gli elettori non vanno presi in giro, la politica è anche serietà con promesse da mantenere". Orlando: Renzi lasci lavorare Martina o ritiri le ...

Salvini : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di tornare al Colle con una delegazione unica”. Forza Italia : “Ci pensiamo” : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Tg1. Una proposta dopo giorni di tensione all’interno del centrodestra, finita in piazza proprio durante le consultazioni al Quirinale, con il leader di Forza Italia che è uscito dall’incontro con Mattarella ...

Matteo Salvini - l'appello a Berlusconi e Meloni : 'Alle consultazioni faremo delegazione unica del centrodestra' : Matteo Salvini prova a neutralizzare i veti imposti da Luigi Di Maio su Silvio Berlusconi con la proposta di tornare al Quirinale per il prossimo giro di consultazioni uniti in una sola delegazione. ...