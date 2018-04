La crisi nel Mare delle Andamane e la nuova missione MOAS in risposta alla crisi dei

Casellati - mandato esplorativo fallito. crisi nel centrodestra - si affaccia l'ipotesi di governo Di Maio-Salvini : Si è concluso con un nulla di fatto il mandato esplorativo di Elisabetta Casellati. Ora i giochi tornano nelle mani di Mattarella. Il Capo dello Stato ha fatto sapere che si concederà due giorni per ...

F1 - Mercedes in difficoltà e Lewis Hamilton in crisi : tre gare senza vittorie - mai così male nell’era turbo. Invertiranno la rotta? : Mai così male nell’era del motore ibrido. La Mercedes ha incominciato la stagione nel peggior modo possibile: tre gare senza vittorie (mai successo), appena 85 punti raccolti (111, 119, 114, 99 nel quadriennio passato) e difficoltà evidenti in tutte le circostanze. In Australia si sono fatti beffare dalla strategia della Ferrari, in Bahrain sono andati in difficoltà accendendosi soltanto con un buon utilizzo delle mescole, in Cina (storico ...

crisi in Siria e governo - Berlusconi cerca un rilancio 'Nel 2002 facemmo finire noi la guerra fredda' : Noi non abbiamo oggi un governo che fa contare l'Italia né in Europa né nel mondo. Quindi, non possiamo fare niente. Nella nostra situazione, adesso, è meglio non dare giudizi. Questi li deve dare l'...

Cagliari-Udinese 2-1 - delirio nel finale per Diego Lopez : bianconeri in crisi clamorosa [FOTO] : 1/15 LaPresse ...

L'Europa può avere un ruolo chiave nella crisi siriana. Basta volerlo : ...gli Stati Uniti a rivedere la posizione di disimpegno mantenuta finora da Trump e allenterebbe il legame esclusivo ed a volte pericoloso con l'attuale governo israeliano e anche con parte del mondo ...

L’istantanea di Antonello Caporale – La crisi e il partito del cucù : Chi ha voluto il Rosatellum? Il Pd, Forza Italia e la Lega. Cos’è il Rosatellum? Una legge elettorale per tre quarti proporzionale più un blando correttivo maggioritario. Cosa aveva invece proposto il M5S? La legge elettorale tedesca fondamentalmente proporzionale con un appena più accentuato correttivo maggioritario. Tutti dunque tenevano al proporzionale. Ma nessuno aveva badato alle conseguenze tipiche dell’effetto ottico. Il proporzionale è ...

Grosso : "Il Centrodestra? Nel suo programma noto trasformismo e ipocrisia" : ... umiliata, affondata e portata all'onore della cronaca nazionale più per gli scandali che per l'operosità. Mi stupisce che lui e i suoi colleghi di Imperia Insieme si dichiarino civici quando hanno ...

Germania verso crisi economica : nel 2020 inizierà a collassare : Se Giappone, Italia e Spagna stanno già vivendo l'inverno demografico con tutti i problemi connessi, la Germania, la quarta economia più grande del mondo, sarà la prossima a dovercisi confrontare. ...

Alessandra Amoroso torna ad Amici - cosa fa Emma. È successo poso prima del grande ritorno della cantante nel programma di Maria De Filippi. crisi nell’amicizia tra le due? Come stanno le cose : Oltre che colleghe anche amiche. Ma soprattutto: oltre che bravissime anche due grandi persone. Alessandra Amoroso torna ad Amici e la sua amica Emma le lascia un messaggio dolcissimo. Dopo aver rifiutato per anni di indossare i panni del Coach, la cantante pugliese ha accettato di entrare nella Commissione Esterna della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. A pochi minuti dalla prima puntata della nuova edizione del ...

Sanzioni - diplomatici espulsi e crisi siriana : tra Usa e Russia rapporti mai così tesi nel dopoguerra : Rusal PLC, uno dei maggiori produttori di alluminio nel mondo, con una quota di produzione pari al 7% di quella globale.

MotoGP - GP Argentina 2018 : Marc Marquez mette paura nelle prove libere 2. Andrea Dovizioso in crisi : è ultimo! : Un Marc Marquez straripante nella seconda sessione di prove libere di MotoGP nel GP d’Argentina a Termas de Rio Hondo. Il centauro spagnolo della Honda dapprima ha inanellato una serie di long run inavvicinabili per la concorrenza, poi ha montato le gomme da tempo, realizzando un crono stellare di 1’39″395. I distacchi parlano chiaro: se il britannico Cal Crutchlow (Honda Lcr) si è fermato a “soli” 0.404, il terzo ...

Intervista – Silvio Muccino : «La mia è una generazione che vuole reagire alla crisi e che vuole trovare un proprio posto nel mondo» : Attore, regista, sceneggiatore ma soprattutto scrittore la carriera di Silvio Muccino è costellata da una serie di esperienze artistiche e comunicative trasversali che l’hanno reso celebre per aver raccontato con estremo realismo le storie della “generazione Y” con le loro passioni, amori sogni ed ideali. Oggi dopo aver diretto film come “Parlami d’amore“, “Un altro mondo“, “Le leggi del ...

Acqua : nel 2017 crisi idrica di portata eccezionale : Ad oggi sono documentati dalla Banca mondiale più di cinquecento conflitti legati al controllo delle risorse idriche. Ed il rischio è che per mettere le mani sull'Acqua si combatta sempre più -

Loredana Lecciso : "Nella mia crisi con Al Bano non c'è solo Romina" : Loredana Lecciso torna a far sentire la sua voce. La compagna di Al Bano, ospite di Domenica Live, ha commentato in studio quanto accaduto negli ultimi mesi. 'Sono in una pausa di grande solitudine, ...