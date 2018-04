huffingtonpost

La coppia Cavani-Gleijeses e il piacere di Pirandello

(Di giovedì 19 aprile 2018) "Ildell'onestà" è fra le commedie più ferocemente razionali di Luigi. Forse non la migliore in tutti i sensi, primato che tocca ai "Sei personaggi in cerca d'autore", a "Cosi è (se vi pare)" o a "Questa sera si recita a soggetto". Ma di certo un capolavoro di logica, che spegne ogni ardore sentimentale per lanciare in aria una serie di paradossi, di ragionamenti al contrario del senso comune, di capovolgimenti nella scala dei valori borghesi. Per di più ci si trova davanti a uno splendido personaggio protagonista, che ancora ci sorprende e che ancora offre una magnifica occasione teatrale per un attore di razza. Quando la piece debuttò, nel 1917, c'era Ruggero Ruggeri, l'attore preferito di. In anni a noi più vicini lo interpretò un magnfico Alberto Lionello. Ora è la volta di Geppy...