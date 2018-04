ilfattoquotidiano

La Confessione, Platinette: "Festini chem sex? I ragazzi si fanno anche di toner e non si curano più dall'Hiv"…

(Di giovedì 19 aprile 2018) “I giovani affetti da Hiv non si curano più”. A ‘La’, venerdì 20 aprile alle 23 su Nove,svela le trasgressioni di una vita borderline, tra droga, prostituzione e televisione. Il giornalista Peter Gomez le chiede dei festini a base di stupefacenti chimici: “Ora nella comunità gay, va molto ilche assumono droghe, alcol, esesso di gruppo per due o tre giorni senza protezioni. Cosa ha capito di tutto questo?”.risponde: “Ho capito parecchio perché un mio amico, molto stretto, gestisce un locale di questo genere, nel quale ho una piccola partecipazione – ammette la popolare conduttrice radiofonica di Rtl 102,5 -. C’è una tendenza orrenda a non curarsi più, tra idi 20 anni. Hanno intuito malamente che – continua – pur essendo affetti da Hiv, gli antiretrovirali sono farmaci che funzionano per ...