La Confessione | Platinette | “Corona è diabolico e dominava su Mora Sono stata l’unica a

(Di giovedì 19 aprile 2018) “Leleera pronto a tutto per Fabrizio Corona”. A ‘La’, in onda venerdì 20 aprile alle 23 su Nove,svela i retroscena della relazione tra l’ex agente dei vip e il suo protetto. “Lei ènella scuderia di Lele?”, chiede il giornalista Peter Gomez. “Sì, per tre anni, soprattutto quando è andato in carcere”, ricorda la drag queen. “L’ha sempre difeso”, commenta il conduttore. “Sì, ho difeso una persona sola nel momento in cui era sola – spiega-.scappate tutte; prima cipassate tutte e quando un uomo si trova solo, nessuno dà una mano”. Gomez le ricorda una dichiarazione forte: “Lei ha detto che trae Fabrizio Corona c’era un intreccio che neanche Pedro Almodovar avrebbe immaginato”. “Alla base dei film di Pedro c’è il desiderio incontenibile – dice la conduttrice radiofonica -, una passione ...