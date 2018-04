Juventus-Napoli | De Magistris | ' Aprite lo Stadium ai tifosi azzurri'

Biglietti Juventus-Napoli - come acquistare i tickets per la sfida scudetto di domenica 22 aprile all’Allianz Stadium : domenica 22 aprile si deciderà il campionato di Serie A 2017-2018. All’Allianz Stadium di Torino si giocherà l’attesissimo scontro diretto tra Juventus e Napoli. Una sfida scudetto che arriva appena a cinque giornate dal termine, con le due squadre separate da soli 4 punti. I bianconeri sono reduci da 17 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 20 giornate, l’ultimo dei quali arrivato nella trasferta di Crotone che ha rimesso in ...

Napoli - Hamsik : 'Grande personalità - ora pensiamo alla Juventus' : 'Ieri sera abbiamo respirato un po', già da questa mattina siamo concentrati sulla partita con la Juve. Sarà un incontro molto importante che influenzerà in modo significativo la fine della stagione'. ...

Juventus-Napoli - de Magistris : «Ingiusto impedire la trasferta ai tifosi napoletani» : NAPOLI. «Una grande ingiustizia». Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris definisce la decisione di vietare la vendita dei biglietti per Juventus-Napoli ai residenti in Campania. «È un'...

Arbitri Serie A - Juventus-Napoli a Rocchi/ Bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze : Arbitri Serie A, Juventus-Napoli a Rocchi: Bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze. Toccherà al miglior arbitro italiano dirigere l’incontro più importante della stagione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 14:23:00 GMT)

Arbitri - Juventus-Napoli a Rocchi. Roma con Tagliavento - Orsato per la Lazio : Sarà Gianluca Rocchi di Firenze ad arbitrare il big-match decisivo per lo scudetto tra Juventus-Napoli in programma domenica alle 20:45, posticipo della 35/a giornata del campionato di Serie A. Spal-...

Juventus-Napoli a Rocchi - tensione già altissima : i tifosi napoletani furiosi sul web : Si avvicina sempre di più la gara scudetto tra Juventus e Napoli, una partita attesissima e che non ha bisogno di presentazioni. “Rocchi sarà sensibile?” I tifosi del Napoli ironizzano sulla designazione di Rocchi per la gara contro la Juventus di domenica sera, uno scontro al vertice del campionato che potrebbe decidere la corsa scudetto. Come detto, i supporters partenopei non hanno preso bene la designazione, tirando in ballo anche una ...

È già tempo di Juventus-Napoli : «Mister 33 schemi» muove le torri : Juventus-Napoli è già iniziata. Dopo il fischio finale del match contro l?Udinese, la testa di ogni tifoso azzurro era già rivolta alla super sfida dello Stadium del...

Serie A : Juventus-Napoli a Rocchi : ANSA, - ROMA, 19 APR - Sarà Rocchi ad arbitrare il big-match decisivo per lo scudetto tra Juventus e Napoli in programma domenica alle 20.45, posticipo della 35/a giornata del campionato di Serie A. ...

Juventus-Napoli : chi è Gianluca Rocchi - arbitro della sfida scudetto : Ci rappresenterà al Mondiale, è considerato il numero uno e la sua designazione è decisa da mesi. I precedenti con le due squadre

Serie A - Juventus-Napoli affidata a Rocchi : Sarà Gianluca Rocchi di Firenze ad arbitrare il big-match decisivo per lo scudetto tra Juventus-Napoli in programma domenica alle 20:45, posticipo della 35/a giornata del campionato di Serie A. Spal-Roma anticipo del sabato alle 15 sara’ diretta da Tagliavento di Terni, mentre Lazio-Sampdoria sara’ affidata a Orsato di Schio. Domenica alle 15 Chievo-Inter sara’ arbitrata da Valeri di Roma. L'articolo Serie A, Juventus-Napoli ...

Hamsik : 'Juventus-Napoli? Si deciderà la stagione' : TORINO - ' Durante la partita siamo stati anche sotto di nove punti dalla Juve, ma alla fine abbiamo mostrato nuovamente la nostra personalità e siamo riusciti a ribaltare la partita. Ora ci sono solo ...

Juventus-Napoli - quel mezzo punto che può dare lo Scudetto : 1 di 6 Successiva TORINO - Si riparte, a +4 sulla diretta inseguitrice e con il ritorno dello scontro diretto da giocarsi in casa: al netto di rovesciate subite e di rovesciate di pronostici augurate ...

Calcio amarcord : una Signora da applausi - rivivi Juventus-Napoli 4-3 del 1993 : I bianconeri conquistano un successo sofferto, ma molto importante. Il Napoli tiene testa, ma alla fine si arrende