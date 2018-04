Juve-Napoli | tutto in 90'

Biglietti Juventus-Napoli - come acquistare i tickets per lo scontro diretto di domenica 22 aprile : domenica 22 aprile si deciderà il campionato di Serie A 2017-2018. All’Allianz Stadium di Torino si giocherà l’attesissimo scontro diretto tra Juventus e Napoli. Una sfida scudetto che arriva appena a cinque giornate dal termine, con le due squadre separate da soli 4 punti. I bianconeri sono reduci da 17 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 20 giornate, l’ultimo dei quali arrivato nella trasferta di Crotone che ha rimesso in ...

Napoli - c'è un sogno nel cuore : 4-2 all'Udinese - la Juve pareggia : Una notte pazzesca al San Paolo. Il Napoli batte in rimonta, l'ennesima della stagione, l'Udinese e si riporta a meno quattro dalla Juve bloccata sul pareggio a Crotone....

Scudetto - Juventus da +9 a +4 in 6' : il Napoli ci crede di nuovo : Fino a stasera, Cristiano Ronaldo e Simy Tochukwu Nwankwo avevano in comune solo vaghi incroci calcistici portoghesi. CR7 ha iniziato dal suo Paese il viaggio verso la vetta del mondo, da giovane fenomeno allo Sporting. E il centravanti del Crotone è stato pescato proprio nella serie B lusitana, dal Gil Vicente, nell'estate del 2016. Poi accade che nell'ultimo turno ...

Biglietti Juventus-Napoli - Serie A (domenica 22 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaquattresima giornata di Serie A all’Allianz Stadium : Il match clou della 34a giornata della Serie A, e dell’intero campionato, è Juventus-Napoli. Una partita che vale una stagione, con bianconeri e azzurri che si giocano lo Scudetto. Sarà l’ultima spiaggia per la squadra di Maurizio Sarri, che insegue a -4 in classifica. Il Napoli, infatti, si presenta all’Allianz Stadium con l’obbligo di vincere, impresa difficile ma necessaria per continuare ad alimentare il sogno del ...

Juve pari a Crotone - Allegri : “con il Napoli non firmo per il pari” : “Un mese e mezzo fa ci avrei messo la firma se mi avessero detto che sarei arrivato allo scontro diretto contro il Napoli con 4 punti di vantaggio: domenica sarà sicuramente una bella sfida e non firmerei per un pareggio: dobbiamo giocare per ottenere il massimo, vincendo faremmo un grande salto in avanti. Ad ogni modo, il campionato non finirà domenica”. Così l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il pareggio ...

Juve - Allegri : 'Con il Napoli non firmo per il pareggio' : Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Premium Sport, dopo il pareggio a Crotone. 'Stasera non abbiamo fatto tanto bene, anche se i ragazzi hanno fatto tutto il ...

Juventus - Allegri : "Distacco a +4 col Napoli? Un mese fa avrei firmato" : Massimiliano Allegri non fa drammi dopo l'1-1 di Crotone : lo scudetto sembrava chiuso all'intervallo, al 90' è riaperto. "Un mese e mezzo fa avrei messo la firma a +4 su scontro diretto. Ci sono ...

Il Napoli muore e risorge. Scudetto - corsa riaperta. Juve - che frenata a Crotone : Ormai c'è sempre una rovesciata tra la Juventus e la consacrazione di se stessa, c'è sempre un capolavoro balistico , degli altri, a sbriciolare i sogni bianchi-e-neri. Contro il Real Madrid è toccato ...

La Juventus fa 1-1 a Crotone - il Napoli vince 4-2 contro l'Udinese. Azzurri a meno quattro dai bianconeri : La Juventus di Massimiliano Allegri inciampa sul campo del pericolante Crotone di Walter Zenga che impone l'1-1 ai campioni d'Italia in carica. Al gol di Alex Sandro di testa, al 16' del primo tempo ...

Da -9 a -4 in 10 minuti - un Napoli da sogno ci regala il campionato più bello del mondo : la Juve è inguardabile - nervosa e braccata : Sono passate da poco le 22:00 e tra Juventus e Napoli ci sono 9 punti di distanza in classifica: i bianconeri di Allegri stanno vincendo 0-1 a Crotone mentre il Napoli è sotto 1-2 con l’Udinese. Mancano 25 minuti alla fine del turno infrasettimanale di serie A, e al San Paolo c’è il gelo: con questi risultati, Domenica sera allo Stadium la Juventus potrebbe addirittura festeggiare il 7° scudetto consecutivo in modo aritmetico proprio ...

Serie A - il Napoli vince in rimonta e si porta a -4 dalla Juventus : TORINO - Il Napoli va due volte sotto con l'Udinese ma ribalta il match nello spazio di 6 minuti e conquista 3 punti con cui riapre la corsa-scudetto alla vigilia dello scontro con la Juventus. ...

Simy fa il Ronaldo : Juventus fermata sull'1-1 a Crotone. Napoli a -4 : TORINO - La Juventus frena a Crotone: 1-1 con reti di Alex Sandro nel primo tempo e pareggio di Simy nella ripresa. Una gara in... bianconero per la squadra di Allegri che si è sgolato per tutta la ...