Juve | il retroscena sulla sberla di Crotone | la fuga di Buffon e le follie di Benatia

Real Madrid-Juventus - il retroscena di Allegri : “vi svelo cosa abbiamo fatto dopo l’eliminazione” : Real Madrid-Juventus, la squadra di Allegri ha perfezionato l’allungo in campionato ma il pensiero torna inevitabilmente all’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid. Massimiliano Allegri ha svelato un particolare retroscena su quanto accaduto proprio nei due giorni dopo l’eliminazione dalla Champions, parlando successivamente del suo futuro: “per due giorni ci siamo sfogati tra di noi a Vinovo ripensando a quella ...

Higuain shock : “ho pensato di smettere” - il clamoroso retroscena dell’attaccante della Juventus : L’Argentina, il Mondiale, la Juve, Paulo Dybala, ma anche il Real Madrid e una carriera piena di gol, trofei, ma anche delusioni e critiche ingenerose. Gonzalo Higuain parla di tutto a Manchester, dove la sua nazionale venerdi’ sera affrontera’ l’Italia in un’amichevole di lusso che solo per l’Albiceleste sara’ di preparazione ai Mondiali di Russia. Per il “Pipita” si tratta di un ritorno in ...

Juve-Real - c'è un retroscena Vinicius : il nuovo Neymar e la follia di Florentino : COME E' ANDATA - Juve e Real infatti si sfideranno in Champions League per i quarti di finale, hanno ottimi rapporti dirigenziali ma sul mercato gestiscono i propri acquisti con una politica ...

Astori - retroscena sulla Juventus : "Buffon e Allegri hanno pagato il jet per tornare a Firenze" : Tutti si ricordano dell'arrivo della delegazione della Juventus a Firenze per il funerale di Astori dopo la vittoria a Wembley contro il Tottenham. Un gesto lodato da tutti, ma sul quale in pochissimo ...

Retroscena da Londra : tutta la Juventus voleva partire per l’ultimo saluto ad Astori : Commovente il Retroscena riportato oggi da ‘La Nazione’ sulla notte di Wembley quando il pensiero dei giocatori della Juventus, subito dopo aver conquistato la qualificazione ai quarti di Champions League, è andato ai funerali di Davide Astori. “Abbiamo trovato un aereo privato che ci porterà a Firenze domani mattina, ci sono i funerali di Davide. Se qualcuno di voi vuole venire si faccia trovare stanotte nella hall, noi ...

Buffon ed il retroscena toccante sui funerali di Astori : il discorso alla sua Juve e la risposta di tutta la squadra : Davide Astori ha lasciato un ricordo indelebile nel mondo del calcio ed ai funerali in quel di Firenze avrebbero voluto esserci tutti, anche in casa Juventus Il pensiero e la commozione per la morte ...

Juve - problema fisico per Benatia : il retroscena sull'esclusione : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , il difensore marocchino soffre già da qualche giorno di un forte mal di schiena.

Juve - retroscena su Alex Sandro : colloquio con Allegri : La Juventus ha ritrovato il miglior Alex Sandro : secondo La Gazzetta dello Sport , dietro la crescita del terzino brasiliano c'è un colloquio privato sostenuto con Max Allegri . Il tecnico avrebbe ribadito al giocatore come, da uno con le sue qualità, il club si aspettasse ...