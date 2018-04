Judo | Europei 2018 | il calendario completo Programma | orari e tv

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : l’Italia trascorre la Pasqua in Georgia con 13 atleti - test importante in vista degli Europei di Tel Aviv : Pasqua sul tatami in Georgia, dove a Tbilisi andrà in scena il Grand Prix tra venerdì 30 marzo e domenica 1 aprile, una delle ultime tappe del percorso di avvicinamento verso gli Europei 2018 di Tel Aviv, in programma tra il 26 e il 29 aprile. I padroni di casa saranno presenti col “vestito buono” e hanno intenzione di fare incetta di podi al maschile nel torneo a loro più caro, ma la pattuglia dei partecipanti comprende svariati atleti in grado ...