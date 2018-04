Juan Jesus | Roma in semifinale Champions non a caso

calcioweb.eu

: #Roma | #JuanJesus tra semifinale di #UCL e la prossima sfida alla #SPAL: 'Gara contro il Liverpool non raggiunta p… - DiMarzio : #Roma | #JuanJesus tra semifinale di #UCL e la prossima sfida alla #SPAL: 'Gara contro il Liverpool non raggiunta p… - BonanniBibi : @OfficialASRoma mi levate Juan Jesus una vera schiappa #daje - notizieasroma : 'Non siamo arrivati lì per caso' LE SUE DICHIARAZIONI ? -

(Di giovedì 19 aprile 2018) “Lacol Liverpool è importantissima sia per la storia dellache per noi stessi. Abbiamo fatto tantissima strada e del nostro meglio per arrivarci, non è che siamo tra le prime quattro per, abbiamo fatto grandi prestazioni contro grandi squadre. Penso sarà una bella”. E’ pronto al doppio confronto con i ‘reds’ il difensore della. Ma prima dell’impegno in Europa i giallorossi sono chiamati alla complicata trasferta di Ferrara contro la Spal determinante per mantenere la terza posizione che vale la qualificazione alla prossima. “Sul loro campo in tanti hanno trovato difficoltà perché giocano bene, e poi hanno la spinta del pubblico -prosegue il brasiliano ai microfoni di Sky Sport-. Dobbiamo continuare a mantenere il terzo posto, non dobbiamo farcelo ...