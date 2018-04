Jaguar XE e XF - Debutta l' allestimento 300 Sport

quattroruote

(Di giovedì 19 aprile 2018) Lapresenta la gamma 300dedicata ai modelli XE e XF. La sigla 300 indica la potenza dei propulsori e l'è pensato per una clientela alla ricerca di un modello dinamico nel look e nelle prestazioni. Per il momento non è stata confermata la disponibilità di questo allestimenti in Italia e non se ne conoscono quindi i prezzi.300 CV benzina o diesel. La XE 300è disponibile esclusivamente con il 2.0 turbo benzina Ingenium da 300 CV. La stessa unità viene proposta sulle XF e XFbrake, che però possono essere ordinate anche con il 3.0 TDV6 a gasolio di pari potenza. In occasione del model year aggiornato, laha introdotto anche per i turbo benzina il filtro antiparticolato, necessario per le più recenti normative sulle emissioni.Finiture grigie e gialle per distinguersi. La caratterizzazione dei modelli 300è affidata alla finitura esterna ...