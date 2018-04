Jaguar E-Type Zero | un classico in versione ecologica

Formula E - Jaguar svela la livrea della nuova I-Type 3 : La Jaguar Racing ha svelato la livrea concettuale della nuova Jaguar I-Type 3, la monoposto Gen 2 di Formula E. Design futuristico e audace per la nuova nata del team inglese, che ha già percorso i primi chilometri con la vettura nel corso di un evento a porte chiuse lo scorso mese.Race to Innovate. Look aggressivo, ma anche tanta efficienza in più rispetto al passato. La nuova monoposto è stata realizzata seguendo i regolamenti di Formula E ...