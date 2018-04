Ivass e RC auto | le modifiche apportate sulle assicurazioni automobilistiche

Rc Auto - portabilità della polizza e attestato rischio dinamico/ Novità Ivass - plaude il Codacons : Sconti Rc Auto in arrivo. L'assicurazione costerà meno a partire da luglio per determinate categorie di Automobilisti. portabilità della classe di merito anche per le coppie di fatto(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:02:00 GMT)

Rc Auto : Ivass - attività ‘assiroyal.it’ irregolare : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – E’ stata segnalata la promozione di polizze Rc Auto, anche aventi durata temporanea, per il tramite del sito internet ‘www.assiroyal.it’, che non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari – Rui. Lo rende noto l’Ivass in un comunicato. A seguito delle verifiche espletate, l’Ivass ha accertato che l’attività di intermediazione ...

Rc auto - Ivass : prezzo in calo - -0 - 8% nel quarto trimestre : Roma, 29 mar. , askanews, Diminuisce il prezzo medio della Rc auto. Nel quarto trimestre dell'anno scorso, comunica l'Ivass, il prezzo medio è diminuito dello 0,8% rispetto al terzo trimestre del 2017 ...