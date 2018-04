Its - in crescita i super-diplomi : più di 8 studenti su dieci lavorano subito : Its, in crescita i super-diplomi: più di 8 studenti su dieci lavorano subito Monitoraggio Miur-Indire: l’82,5% dei diplomati trova un lavoro coerente entro un anno, 1 su 3 con un contratto a tempo indeterminato. Promossa a pieni voti più di 1 fondazione su 2. Il ‘Made in Italy’ il settore più esplorato. Continua a leggere