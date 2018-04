Italiani più ottimisti su dinamiche reddito | ma incertezza politica pesa su aspettative

Più notizie lgbt sui tg Italiani : crescono le good news ma anche la nera : È stato presentato oggi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, il Diversity Media Report 2018, la ricerca annuale sulla rappresentazione di persone e tematiche lgbt nei media italiani, condotta da Diversity con l’Osservatorio di Pavia e un pool di università italiane. Nella stessa occasione sono state annunciate anche le candidature ai Diversity Media Awards, i riconoscimenti che premiano i migliori contenuti mediatici dedicati a queste ...

“5 festivi in più”. Lavoratori e studenti Italiani esultano. Le nuove date ‘rosse’ sul calendario : Cosa c’è di meglio di una bella giornata di riposo dal lavoro, in coincidenza con le principali festività nazionali, si possono organizzare gite fuori porta o giornate di totale relax da trascorrere lontano dalla scrivania e dagli impegni lavorativi? Negli anni generazioni intere di impiegati si sono dati battaglia in maniera feroce al momento dell’organizzazione delle ferie, cercando di piazzare le proprie a ridosso delle ...

Alimentazione : gli Italiani sempre più attenti a benessere e ingredienti : Il nuovo numero dell’Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy, analizza il carrello della spesa degli italiani per scoprire e raccontare gli ultimissimi trend: prosegue l’attenzione al benessere e all’Alimentazione equilibrata, cresce la sensibilità per le componenti green ed ecosostenibili, si conferma il valore identificativo dei lifestyle, ma torna anche la voglia di premiarsi con prodotti più edonistici e con comfort food: è ...

Per i ragazzi Italiani la patente di guida non è più sinonimo di emancipazione : Sono tante le riflessioni che si nascondono sotto la progressiva scomparsa della patente di guida dall’orizzonte dell’emancipazione giovanile. Inquadrata fino a qualche anno fa come un passaggio essenziale, uno degli elementi di ingresso nell’età adulta insieme agli esami di maturità, la patente di guida (e con lei, evidentemente, l’automobile) sta ormai perdendo quel ruolo. I numeri del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti raccolti da ...

Sacchi : 'Di Francesco è più europeo - Inzaghi Italianista' : Seguire le partite con Arrigo Sacchi senza taccuini e microfoni, ma sul divano di casa, ha sempre un sapore particolare. Anche per chi lo frequenta da 30 anni e ne conosce pregi e difetti, con quel ...

"No al passo di lato di Berlusconi Ma più responsabilità anche da FI" Il leghista Fedriga ad AffarItaliani.it : Il leghista Massimiliano Fedriga, candidato del Centrodestra alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, ad Affaritaliani.it. "L'appello alla responsabilità lo facciamo a chi non fa parte della nostra coalizione ma anche a chi ne fa parte" Segui su Affaritaliani.it

Gli Italiani non risparmiano : la spesa corre più del reddito : Le famiglie italiane vivono sempre più spesso situazioni di disagio economico, che tradotto in 'parole povere' significa avere difficoltà ad arrivare a fine...

Vino - ecco i produttori Italiani che vendono di più : Secondo uno studio di Mediobanca nel 2017 è proseguito il boom di ricavi con in testa il gruppo Cantine Riunite-Giv

Italiani i più infedeli d'Europa : a Napoli - Roma e Milano si tradisce maggiormente : ... seguono Milano,Napoli, Genova e Palermo Secondo quanto ha potuto constatare Incontri-ExtraConiugali.com, l'Italia è anche il Paese con il maggior numero di beni artistici e culturali al mondo. 'Lo ...

Musei Italiani - più di 50 milioni visitatori nel 2017. Cresce a Roma - : Secondo i dati diffusi dal Centro studi turistici di Firenze e Confesercenti, oltre 20 milioni hanno visto le bellezze della Capitale l'anno scorso. È boom di presenze anche per le città d'arte. ...

Musei Italiani - più di 50 milioni visitatori nel 2017. Cresce a Roma - : Secondo i dati diffusi dal Centro studi turistici di Firenze e Confesercenti, oltre 20 milioni hanno visto le bellezze della Capitale l'anno scorso. È boom di presenze anche per le città d'arte. ...

Musei Italiani - più di 50 milioni visitatori nel 2017. Cresce a Roma : Musei italiani, più di 50 milioni visitatori nel 2017. Cresce a Roma Secondo i dati diffusi dal Centro studi turistici di Firenze e Confesercenti, oltre 20 milioni hanno visto le bellezze della Capitale l'anno scorso. È boom di presenze anche per le città d'arte. Exploit a Matera e Napoli Parole chiave: ...

Porti Italiani - sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino : norme più stringenti per i container a bordo delle navi : Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, in data odierna, ha emanato un nuovo decreto dirigenziale a firma del Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, con lo scopo di definire alcuni elementi essenziali per la pesatura dei container che imbarcheranno a bordo delle navi che approdano nei Porti italiani. Le principali novità, volte ad aumentare la sicurezza delle navi nei nostri mari, riguarderanno ...

Classifica dei media Italiani più attivi sui social e dei post con più interazioni a marzo - : Inoltre nei Top post adesso è possibile vedere la Classifica anche per video e live streaming, immagini e messaggi. <iframe src='https://app.storyclash.com/embed/2018/3/it' width='100%' height='4200