Italia senza governo da 46 giorni - ma in passato si è aspettato molto di più : il record è di Amato : Insomma oggi dobbiamo attendere ancora due settimane prima di raggiungere i livelli dell'empasse politica in cui il Paese rimase impantanato ormai 5 anni fa. La presidente del Senato Casellati ci sta ...

"Di Maio e Fico vogliono sperdere Meglio un governo senza il M5S" 'Ma l'Italia corre verso le elezioni' : Intervista di Affaritaliani.it a Gianfranco Rotondi, segretario di Rivoluzione Cristiana e parlamentare di Forza Italia. "Mi ero convinto che i 5 Stelle avessero un accordo con Salvini che ha dato loro la presidenza della Camera e invece non è così, altrimenti non si arriverebbe a questi estremi" Segui su affaritaliani.it

Le consultazioni della Casellati : maggioranza senza Forza Italia : Istruzioni chiare dal Colle: verificare la convergenza centrodestra-M5. Le consultazioni del presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati hanno un orizzonte temporale

Ciaone al Nord - il primo governo d'Italia senza la parte produttiva d'Italia : , E qui non si vuole affermare, nemmeno un po', che avere un ministro dell'Economia e uno dello Sviluppo salviniani sarebbe meglio, . Tuttavia, sarebbe la prima volta nella storia repubblicana che, ...

Cannes - Italia raddoppia presenza : 13.46 Altri tre film Italiani sono stati selezionati al Festival di Cannes per la Quinzaine des réalisateurs, una selezione parallela a quella ufficiale. Si tratta di "Troppa grazia" di Gianni Zanasi, "La strada dei Samouni" di Stefano Savona e del cortometraggio "La lotta" di Marco Bellocchio. Sono tutti e tre coprodotti da Rai Cinema. Si aggiungono a Golino, che corre nella selezione "Un certain regard" e Garrone e Rohrwacher in gara nella ...

In Italia migliaia di uomini senza pene - presto da noi il quarto trapianto al mondo : ... l'uomo australiano che nel 1998 ricevette il primo trapianto di mano ne chiese la rimozione 3 anni dopo; il paziente cinese del primo trapianto di pene al mondo nel 2006 ha chiesto che gli venisse ...

L'Italia a rischio di un'ondata migratoria senza precedenti Video : Questa notte alle 3 ore italiane la Siria è stata bombardata dagli Stati Uniti, [Video]con l'apporto di Gran Bretagna e Francia. Il Pentagono ha fatto sapere che i bombardamenti mirati hanno colpito un centro di ricerca di Damasco e un impianto di stoccaggio di armi chimiche a Homs. L'America ha specificato che nonostante la Russia non sia stata messa al corrente della mossa bellica, i bersagli sono stati mirati dopo un'attenta individuazione ...

L'Italia a rischio di un'ondata migratoria senza precedenti : Questa notte (alle 3 ore italiane) la Siria è stata bombardata dagli Stati Uniti, con l'apporto di Gran Bretagna e Francia. Il Pentagono ha fatto sapere che i bombardamenti mirati hanno colpito un centro di ricerca di Damasco e un impianto di stoccaggio di armi chimiche a Homs. L'America ha specificato che nonostante la Russia non sia stata messa al corrente della mossa bellica, i bersagli sono stati mirati dopo un'attenta individuazione per ...

L'Osservatore Romano : 'Povertà - Italia sempre più fragile - un milione di famiglie senza reddito' : RIspetto al 2008, quando la crisi aveva toccato il punto più basso, l'economia Italiana si sta lentamente riprendendo. La recente ripresa dell'occupazione è caratterizzata da 'un significativo ...

Ufo nei cieli Italiani - tre diversi avvistamenti tra Genova - Peschiera e Cosenza. Ecco i video che il Cufom sta analizzando : Ancora ufo nei cieli italiani: stavolta il Cufom, Centro ufologico del Mediterraneo, ha analizzato tre diversi avvistamenti nei cieli di Genova, Peschiera Borromeo e Cosenza. Il primo oggetto non identificato e’ stato avvistato a Genova Rivarolo di notte, mentre il secondo, a Cassola, nel Vicentino, in pieno giorno: un uomo ha visto uno strano oggetto bianco che spostava lentamente. Gli ufologi del Cufom hanno avuto conferma anche da altri ...

Prestiti tra privati seri senza spese anticipate : annunci di prestiti cambializzati tra Italiani : Le forme di prestito possibili non sono necessariamente soltanto quelle erogate dagli istituti di credito. È possibile infatti ottenere dei prestiti tra privati senza alcuna spesa anticipata e senza dovere passare dai canali bancari. Questo tipo di prestito è indicato quando non si riesce ad accedere un finanziamento da parte di una banca. >>> CLICCA QUI E CONFRONTA GRATIS I MIGLIORI prestiti <<< Grazie a Internet è possibile ...

Italia senza premier non spaventa Ray Dalio perde la sua scommessa I miliardi in fumo del fondo di WS : Aveva visto giusto prevedendo un risultato elettorale incerto e una difficile intesa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ma Ray Dalio non può certo festeggiare. Aveva scommesso 3,3 miliardi di euro contro un paniere di 18 tra i principali titoli Italiani, ma questi anziché perdere quota hanno continuato a salire. Così al gestore non è rimasto che iniziare a smontare le posizioni, cercando di limitare i dann Segui su ...

Senza una politica estera decisa - l'Italia rischia la marginalizzazione. Parla Lia Quartapelle - Pd - : ... interrompe per qualche minuto la partecipazione alla seduta della Camera, impegnata in queste ore nell'istituzione di una Commissione speciale per l'esame del Documento di economia e finanza e di ...

Economia Italiana - meglio senza governo : A marzo la spinta dell'Economia ha segnato 'una lieve flessione, rimanendo comunque su livelli elevati che suggeriscono il proseguimento della fase di crescita dell'Economia'. Lieve flessione, dunque,...