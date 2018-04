Italia-Olanda | si gioca il 4 giugno | biglietti in vendita da lunedì

Calcio - il calendario delle amichevoli dell’Italia : storica prima volta contro l’Arabia Saudita. Poi Francia e Olanda : La FIGC ha svelato il programma e il calendario delle amichevoli che l’Italia disputerà a maggio e giugno. Saranno gli ultimi impegni della stagione, prima che gli azzurri si mettano comodi per assistere da spettatori ai Mondiali 2018, da cui sono rimasti esclusi dopo l’oramai tristemente famosa sconfitta nei playoff contro la Svezia. La prima avversaria sarà l’Arabia Saudita, venerdì 28 maggio al Kybunpark di San Gallo, in ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : l’Italia asfalta l’Olanda e vola in testa al girone - Omoruyi sugli scudi : L’Italia infila la seconda vittoria consecutiva agli Europei U17 di Volley femminile: dopo il successo sulla Romania, le azzurrine hanno letteralmente travolto l’Olanda con un nettissimo 3-0 (25-14; 25-12; 25-12) in appena 60 minuti di gioco. Partita letteralmente dominata e risultato mai in discussione, spiccano i 13 punti del martello Loveth Omoruyi (55% in attacco), 10 punti per Alessia Bolzonetti e 9 per Claudia Consoli. Nelle ...

Volley : Europei Under 17 - l'Italia spazza via l'Olanda : SOFIA , BULGARIA, - Seconda partita e seconda vittoria per l' Italia al Campionato Europeo Under 17 femminile in corso in Bulgaria: la Nazionale di Marco Mencarelli travolge in tre set l'Olanda e ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con una vittoria contro l’Olanda l’avventura a Las Vegas. Stati Uniti ai play-off : Si conclude con una vittoria l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Curling maschile 2018 a Las Vegas (Stati Uniti). Nell’ultimo incontro del girone gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e da coach Soren Gran, schierati sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Fabio Ribotta ed Andrea Pilzer superano l’Olanda (6-5) dello skip Jaap Van Dorp e concludono la loro rassegna iridata all’ottavo posto ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : l’Italia e il black out con l’Olanda - si deve ripartire dal quinto posto : Il Setterosa torna dalla Final Six di Europa Cup di Pallanuoto femminile giocata a Pontevedra, in Spagna, con un amaro quinto posto: l’Olanda non era insuperabile, tanto che poi ha terminato quarta, e la prestazione monstre di Roberta Bianconi contro l’Ungheria nella finale di consolazione lascia ancor più rimpianti per quel che poteva essere e non è stato. Il fil rouge che ha legato prima fase e finali di questa competizione, per ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le pagelle del Setterosa. Poche sufficienze per l’Italia dopo la sconfitta con l’Olanda : L’Europa Cup di Pallanuoto femminile per l’Italia è già finita: il Setterosa è stato eliminato dall’Olanda ai quarti di finale e domani alle ore 17.00 giocherà per il quinto posto con l’Ungheria. Di seguito le pagelle delle azzurre. — ITALIA, 5: i soliti 8′ di black out già visti contro Grecia ed Ungheria nel girone di qualificazione. L’Olanda scappa via nel secondo quarto e le azzurre restano sempre in ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia irriconoscibile - il Settorosa si arrende all’Olanda ai quarti di finale : Pronti, via e subito uno scontro diretto decisivo. Una partita vista e rivista negli ultimi anni nella Pallanuoto femminile: Italia-Olanda. In quel di Pontevedra il match era valido per i quarti di finale di Europa Cup 2018: ad aggiudicarselo sono le Orange che vincono per 8-6 e volano in semifinale, dove affronteranno sabato la Grecia. Per le azzurre, al termine di un incontro giocato in modo irriconoscibile, a lunghi tratti ad inseguire le ...

Baseball - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sarà Italia-Olanda. E al Premier12…. : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Baseball. Il batti e corri torna ai Giochi: spazio a sei squadre che si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. L’Italia proverà a essere della partita ma Sarà davvero molto difficile strappare il pass. Vediamo nel dettaglio come ci si qualifica ai Giochi. PAESE ORGANIZZATORE: Il Giappone è ammesso di diritto ...

LIVE Pallanuoto femminile - Italia-Olanda Europa Cup in DIRETTA : il Setterosa si gioca l’accesso in semifinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida dei quarti di finale dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile 2018. Le azzurre vanno a caccia della semifinale, puntano ovviamente al risultato grosso in questa nuova competizione a LIVEllo continentale, che vede ovviamente al via tutte le migliori nazionali a LIVEllo europeo. Vincere oggi significherebbe affrontare sabato alle 18.45 nel penultimo atto la Grecia. ...

Softball - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia dovrà battere l’Olanda : Il CIO ha comunicato i criteri di qualificazione del Softball a Tokyo 2020, quando questo sport farà il suo rientro ai Giochi dopo due esclusioni (Londra e Rio). Già si conosceva il numero delle partecipanti, sei, mentre adesso si conosce anche il percorso che le squadre dovranno affrontare. Il Mondiale 2018 che si disputerà ad agosto a Chiba, in Giappone, qualificherà la vincitrice. Proprio la squadra nipponica è a sua volta già qualificata, ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Olanda. Orario d'inizio e come seguirla in tempo reale. Il programma completo : programma Europa Cup femminile Super FInal Quarti di finale Pontevedra , Spagna, Giovedì 22 marzo, ore 17.00 Olanda-Italia diretta streaming su LEN TV diretta live testuale integrale su OA Sport

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Olanda. Orario d’inizio e come seguirla in tempo reale. Il programma completo : L’attesa è terminata: oggi tocca alle azzurre scendere in acqua a Pontevedra, in Spagna, per i quarti di finale della Super Final di Europa Cup di Pallanuoto femminile. Olanda-Italia è la sfida tra due potenze del Vecchio Continente di questo sport: la prima ha chiuso al secondo posto il girone di qualificazione giocato in casa, alle spalle della Spagna ma davanti alla Russia, pur avendo pareggiato con entrambe le formazioni; il Setterosa, ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : verso Olanda-Italia. In palio la semifinale contro la Grecia : Un classico della Pallanuoto europea in rosa, che ha sempre regalato sfide equilibrate ed emozionanti, decise spesso dai tiri di rigore: questa è Olanda-Italia, sfida che, a Pontevedra, in Spagna, domani alle 17.00 mette in palio un posto in semifinale contro la Grecia nella Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile. Le nostre avversarie hanno chiuso al secondo posto il girone di qualificazione giocato in casa, alle spalle della ...

DIRETTA / Italia Olanda Under 17 (risultato finale 0-2) : gol di Thomas e Redan : DIRETTA Italia Olanda Under 17: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Gli Azzurrini cercano il pass per la fase finale degli Europei contro gli Orange(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:52:00 GMT)