Italia | il 28 maggio amichevole con l' Arabia Saudita | sarà la prima del nuovo ct

La Fortezza degli Artigiani - dal 21 aprile al primo maggio in mostra le eccellenze Italiane e internazionali : Tante le novità di quest'anno , così come i progetti speciali e le iniziative rivolte a espositori e visitatori: dai laboratori live ai cooking show, dagli spettacoli musicali agli eventi culturali ...

Pizza&cinema - negli Stati Uniti omaggio all'eccellenza del gusto Italiano : tutti i particolari in cronaca' e Julia Roberts mangia una pizza in 'Mangia, Prega e Ama' . Sono alcuni esempi del legame che la pizza ha con il cinema. Noi abbiamo voluto esaltare questo aspetto ...

Le consultazioni della Casellati : maggioranza senza Forza Italia : Istruzioni chiare dal Colle: verificare la convergenza centrodestra-M5. Le consultazioni del presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati hanno un orizzonte temporale

Sondaggi - partita M5s-centrodestra. La Lega rastrella voti a Forza Italia. Maggioranza contraria al “governissimo” : Si rivotasse oggi si verificherebbe un “ballottaggio di fatto” tra i due schieramenti principali: il M5s al 36 per cento contro il centrodestra al 38. Lo dice una rilevazione della Noto Sondaggi per #Cartabianca, su Rai3, che conferma anche come il centrosinistra sarebbe fuori da tutti i giochi, anche nella forma più allargata possibile, soprattutto per via del tracollo del Pd che anche in questo caso viene dato poco sopra il 16 per ...

Lavoro - casa - scuola : «L'Italia ha bisogno di maggiore democrazia» : Il cardinale Bassetti ha insistito sulla 'dimensione sociale' del cristianesimo che deve portare i credenti 'a non rassegnarsi di fronte all'economia utilitaristica e alla cultura dello scarto'. Il ...

Al Forum di Milano i campionati Italiani di ginnastica artistica dal 4 maggio : ... ci saranno anche le mitiche Farfalle, la squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica, campionessa del mondo ai 5 cerchi, e alcuni tra i protagonisti del programma di Mtv "Ginnaste " Vite ...

La Storia d’Italia di Montanelli ci parla anche di noi stessi La nuova collana mercoledì in omaggio con il «Corriere» : Parte il 18 aprile la serie sulle vicende del nostro Paese firmata dal grande giornalista L’introduzione scritta da Luciano Fontana per il volume in omaggio con il quotidiano

Italia in Comune - nasce il partito dei sindaci. Il presidente è Pizzarotti. A maggio il simbolo. Obiettivo : elezioni : Italia in Comune diventa un partito. Finita la fase costituente, ora l’Obiettivo sono già le prossime elezioni. Nel frattempo si tesse la rete sul territorio e si costruisce un organigramma. Il presidente sarà il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, al secondo mandato dopo essere stato eletto per la prima volta con il M5s. Ma a dare corpo a Italia in Comune ci sono oltre 400 amministratori di varia formazione. Come Alessio Pascucci, primo ...

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 : dal 22 maggio al 7 giugno 2018 centinaia di eventi in tutta Italia : Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si svolgerà dal 22 maggio al 7 giugno 2018 con centinaia di eventi in tutta Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e mobilitare la società Italiana per realizzare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel nostro Paese. L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che riunisce oltre 180 organizzazioni del mondo economico e sociale, ...

Italiani i più infedeli d'Europa : a Napoli - Roma e Milano si tradisce maggiormente : ... seguono Milano,Napoli, Genova e Palermo Secondo quanto ha potuto constatare Incontri-ExtraConiugali.com, l'Italia è anche il Paese con il maggior numero di beni artistici e culturali al mondo. 'Lo ...

Una data di uscita Iliad Italia : perché l’ipotesi 25 maggio : Esiste una data di uscita Iliad Italia? Il nuovo quarto operatore quando arriverà nel nostro paese con le sue tariffe vantaggiose e come promesso, con un occhio di riguardo al rapporto di trasparenza con i clienti? Purtroppo nessun annuncio ufficiale è stato ancora diramato ma sulla base di quanto detto finora e pure di un nuovo indizio scovato dalla nostra redazione, potremmo ipotizzare che un giorno cruciale per il nuovo brand sarà quello del ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : la “new generation” all’assalto della Nazionale maggiore. Tutti i giovani da seguire agli Assoluti : Ci siamo. La “new generation” del Nuoto azzurro, il manipolo di atleti giovani e giovanissimi destinati a vestire l’azzurro e a regalare soddisfazioni da Tokyo 2020 in poi, entra in scena a partire dagli Assoluti di domani a Riccione e cercherà di dare filo da torcere ai più esperti, sfruttando (come in parte ha già fatto a Copenhagen) il trampolino di lancio di un Europeo come quello di Glasgow che lascia spazio anche alla presenza di atleti ...

AlItalia - chiesta la proroga della cigs dal 1 maggio : ROMA - Nuova tranche di cassa integrazione in arrivo per i dipendenti di Alitalia. I commissari hanno inviato ai sindacati luna lettera che annuncia l'avvio delle procedure allo scadere del precedente ...

Lo Stato maggiore della Difesa : 'Nessun ritiro militari Italiani da Niger' : "Non ci sono ipotesi di ritiro del personale militare italiano. La missione si svilupperà in pieno accordo con le autorità locali". E' quanto sottolinea lo Stato maggiore della Difesa, con riferimento ...