Italia | febbraio in calo per il settore edile

BankItalia : lieve calo debito a febbraio : 13.54 A febbraio il debito delle amministrazioni pubbliche è pressoché stabile a 2.286,5 mld, in lieve calo di 0,1 mld. Così la Banca d'Italia. La diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro ha sostanzialmente compensato il fabbisogno delle amministrazioni. Il debito delle amministrazioni centrali è sceso di 0,3 mld, quello delle amministrazioni locali e degli Enti previdenziali è aumentato di 0,1 mld. Le entrate tributarie ...

BankItalia - entrate tributarie in aumento a febbraio : Teleborsa, - A febbraio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 29,4 miliardi, in aumento di 1,5 miliardi rispetto a quelle rilevate nello stesso mese del 2017. ...

BankItalia : calo sofferenze a febbraio : ROMA, 11 APR - Prosegue il calo, a febbraio, delle sofferenze bancarie. Secondo le tabelle della Banca d'Italia sono diminuite a 163,5 miliardi di euro contro i 166 di gennaio e i 203 miliardi di un ...

Italia - febbraio a due facce per le vendite : Teleborsa, - Segnali contrastanti a febbraio 2018 per il commercio al dettaglio tricolore , dopo il rallentamento di gennaio. Lo comunica l' ISTAT , spiegando che nel mese in questione le vendite al ...

Italia : leading indicator Ocse in calo a febbraio - 100 - 7 punti : L'Ocse conferma invece la valutazione di una"fase di crescita stabile" per l'economia Usa e per quella giapponese; un outlook di crescita stabile rimane anche per il settore industriale cinese. , CC -...

Italia - a febbraio produzione industriale in calo dello 0 - 5% su mese. Sale del 2 - 5% su anno : Teleborsa, - RiSale la china l'industria di febbraio. Lo rivela l' Istat che nel mese in esame vede la produzione industriale febbraio in calo dello 0,5% su mese , mentre Sale del 2,5% su anno . Nella ...

Morbillo - tra gennaio e febbraio in Italia 411 casi e 2 decessi : Roma, 6 apr. , askanews, Dal 1 gennaio al 28 febbraio 2018, 16 Regioni hanno segnalato al Sistema nazionale di sorveglianza integrata Morbillo e rosolia 411 casi di Morbillo, inclusi 2 decessi. Oltre ...

A febbraio si riduce il disagio sociale in Italia : Si riduce il disagio sociale in Italia a febbraio. Secondo il Misery Index di Confcommercio il dato si è attestato a 17,2 punti, contro i 18,1 punti del mese di gennaio, per effetto della frenata dei ...