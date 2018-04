ISPRA | impianti industriali AIA | su 2 400 ispezioni riscontrate circa 1 300 non conformità

meteoweb.eu

: Al via la presentazione del Rapporto @SNPAmbiente sui Controlli Ambientali AIA/Seveso presso la sede del Comando Un… - ISPRA_Press : Al via la presentazione del Rapporto @SNPAmbiente sui Controlli Ambientali AIA/Seveso presso la sede del Comando Un… - climabrescia : Prossima scadenza: Dichiarazione FGAS da inviare all'ISPRA entro il 31 MAGGIO OBBLIGO per impianti con contenuto su… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Nel 2016, in Italia, sono state condotte oltre 2.400, tra ordinarie e straordinarie, presso gliAIA: 2315 di queste visite ispettive sono state effettuate pressodi competenza regionale, 87, invece, presso AIA statali. Ne sono seguite6.500 attività di campionamento e1.300 sono state le non. In generale, le visite ispettive di competenza statale hanno coinvolto il 49% delle centrali termoelettriche presenti sul territorio nazionale, il 58% deglichimici, l’86% delle raffinerie e il 27% deglidi compressione dei gas SNAM ed in generale hanno garantito lo svolgimento dell’85% della programmazione annuale. Questi sono alcuni dei dati contenuti nel Rapporto SNPA sui Controlli Ambientali AIA/Seveso edizione 2017, presentato oggi a Roma presso la sede del Comando Unità Forestali, Ambientali e ...