Isis | Iraq compie raid aerei in territorio Siria

Iraq : nonostante sconfitta Isis - 104 vittime civili in marzo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

39 cittadini indiani rapiti dall’Isis nel 2014 sono stati trovati morti in una fossa comune a Baghdad - in Iraq : L’India ha confermato che i corpi di 39 cittadini indiani che erano stati rapiti dallo Stato Islamico in Iraq nel 2014 sono stati trovati in una fossa comune. Il ministro degli Esteri Sushma Swaraj ha detto che è stato fatto un The post 39 cittadini indiani rapiti dall’ISIS nel 2014 sono stati trovati morti in una fossa comune a Baghdad, in Iraq appeared first on Il Post.

Iraq : 39 indiani sequestrati nel 2014 uccisi da Isis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Iraq : 30 uccisi ieri in agguati Isis nel nord : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Iraq : Isis - sorella di Baghdadi condannata a morte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Iraq : 27 uccisi in scontri con Isis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...