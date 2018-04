Isabella Rossellini in controtendenza | “Io stuprata | ma non denuncio ora”

Isabella Rossellini - la confessione shock e la volontà di non denunciare : 'fui stuprata a 15 anni' : Sulla scia delle confessioni che nel mondo del cinema le attrici hanno rivelato negli ultimi tempi, la 65enne romana racconta quello che ha vissuto in prima persona. A ' Vulture ' Isabella Rossellini ...

Libera originale ironica : Isabella Rossellini : L’articolo è a pag 90 del numero di Vanity Fair in edicola da mercoledì 7 marzo Ora che per studiare Etologia è tornata all’università – «Entro in aula e i ragazzi mi scambiano per la professoressa, quando scoprono che sono lì per sedermi tra i banchi mettono su uno sguardo compiaciuto, sono deliziati dall’avere una nonnina come compagna» – a Isabella Rossellini piace ricordare quando il movimento era uguale e contrario. «A 11 anni marinavo ...