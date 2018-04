lastampa

: “Irrealizzabili i piani di Elliott su Tim” - infoiteconomia : “Irrealizzabili i piani di Elliott su Tim” -

(Di giovedì 19 aprile 2018) L'ad Genish cerca un punto di incontro per restare. Domani l'udienza sui ricorsi Nuovo round di incontri con investitori internazionali per Amos Genish. L'ad di Tim, in lista con Vivendi ma indicato ...