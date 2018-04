Ionity - Inaugurata in Germania la prima stazione

quattroruote

(Di giovedì 19 aprile 2018)ha inaugurato inla suadi ricarica rapida per auto elettriche. Il consorzio nato dall'intesa dei gruppi BMW, Daimler, Ford e Volkswagen per creare una rete di colonnine su tutte le principali strade europee ha così mosso il suo primo passo concreto, offrendo agli automobilisti che viaggeranno sull'Autobahn A61 della Renania Palatinato la possibilità di ripristinare in poco tempo l'autonomia delle proprie auto a zero emissioni.Primi mesi gratis. Le colonnine da 350 kW sono posizionate all'interno dell'area di servizio Brohltal-Ost dei partner della Tank & Rast a Niederzissen, tra Bonn e Coblenza e permetteranno ai possessori di un'auto elettrica con presa CCS di ricaricare gratuitamente le batterie fino al 31 maggio. Le elettriche attualmente in commercio, tuttavia, non supportano ancora la massima velocità di ricarica disponibile nelle colonnine della ...