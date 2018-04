Inter e Milan a Nyon | c’è un nuovo esame della Uefa da superare

Milano. Assegnazione di nuovi spazi alla Cascina LInterno : L’obiettivo di valorizzazione del patrimonio culturale e immobiliare è sempre all’attenzione del Comune di Milano ed il Municipio 7, in

ICC 2018 - Milan - Inter - Juve e Roma : estate di grandi sfide : L'ultima edizione, quella del 2017, si concluse con due vincitori, l'Inter a Singapore e il Barcellona negli Stati Uniti. E' stata ufficializzato oggi pomeriggio il calendario della International ...

International Champions Cup 2018 - presenti Juventus - Roma - Inter e Milan : il calendario : 27 gare in 22 città di tutto il mondo, una sola vincitrice globale tra America, Europa e Singapore e Europa. Una serie di grandi amichevoli per testare anche il livello e la condizione delle squadre ...

Il Milan sfida il Barcellona nell’International Champions Cup 2018 : I rossoneri saranno della competizione anche quest'anno. Tutte le gare si disputeranno negli USA: la prima contro il Manchester United di Josè Mourinho. L'articolo Il Milan sfida il Barcellona nell’International Champions Cup 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

SOPRAVVIVE A 50 ARRESTI CARDIACI IN SEI GIORNI/ Milano - mamma salva con Intervento record mai eseguito prima : Un caso gravissimo, una alterazione di cellule impazzite nel cuore causavano ARRESTI CARDIACI ogni 15 minuti in una donna napoletana, salvata con un intervento mai eseguito prima(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:04:00 GMT)

Inter - Suning sbarca in Italia. Zhang : 'Vendiamo le maglie di Juve e Milan' : L'Inter ha oltre 100 anni, ma possiamo essere il club più giovane nel mondo. Comprando sui siti di Suning, non si è limitati al materiale dell'Inter, si può comprare materiale del Manchester United, ...

Giudice sportivo : otto squalificati in serie A. Multe a Milan - Inter e Roma : Il Giudice sportivo, in relazione alle partite disputate ieri e l'altro ieri in serie A, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Bani , Chievo Verona, , che è stato anche inibito, e ...

Tangenti sanità Milano - il primario Romanò risponde al gip : ultimo Interrogatorio di garanzia : Auspica di essere presto “interrogato dai pm”, Carlo Luca Romanò, primario dell’ospedale Galeazzi arrestato sei giorni fa assieme ad altri tre medici, al direttore sanitario del Cto-Pini, Paola Navone, e all’imprenditore Tommaso Brenicci nell’inchiesta milanese su presunte Tangenti nella sanità. Romanò oggi è stato sentito (ultimo dei sei arrestati) dal gip Teresa De Pascale e, come si è limitato a dire il suo legale, l’avvocato ...

L’Inter protagonista alla Milano Design Week : ecco il concept “Innovative Passion” : Il club nerazzurro, grazie al supporto di Suning, sarà presente all'evento che porta in città migliaia di persone L'articolo L’Inter protagonista alla Milano Design Week: ecco il concept “Innovative Passion” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calendario volata Champions League - le partite e le date di Inter - Roma - Lazio - Milan. Programma e orari : Lazio, Roma, Inter, Milan: quattro squadre in lotta per due posti nella prossima Champions League a cui sono già qualificate Juventus e Napoli. Biancocelesti e giallorossi appaiati al terzo posto con 61 punti, una lunghezza di vantaggio sull’Inter e ben 8 sui rossoneri che comunque rimangono ancora in lizza. Mancano sei giornate al termine della Serie A e si preannuncia un finale di campionato davvero scoppiettante. Si riparte dal turno ...

Serie A 2018 - Pagelle Milan-Napoli 0-0 : Donnarumma decisivo su Milik! Mertens e Hamsik sottotono - Calhanoglu si accende a Intermittenza : Finisce a reti bianche il match clou della domenica pomeriggio tra Milan e Napoli. Un punto che fa comodo soltanto ai rossoneri, che compiono un altro passo importante verso la qualificazione all’Europa League, mentre il Napoli vede allontanarsi il sogno di conquistare lo scudetto mettendo pressione alla capolista Juventus. Ottima la prova delle difese, letteralmente insuperabili nel corso del match, mentre sono pochi i giocatori di ...

Fair Play Finanziario - ecco gli appuntamenti all'Uefa di Inter e Milan : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , lo stesso giorno verrà trattato anche il caso del Paris Saint-Germain, il giorno prima toccherà invece all'Inter.

Diretta/ Milan-Torino Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : Intervallo : Diretta Milan Torino Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Finale di ritorno della Coppa Italia, all'andata i granata hanno vinto 2-0(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 21:10:00 GMT)

Tangenti sanità Milano - il primario Calori risponde al gip : “Nessun conflitto di Interesse” : Nessun conflitto di interesse, nessuna corruzione. Per Giorgio Maria Calori, il primario del Cto-Pini di Milano, arrestato tre giorni fa nell’inchiesta milanese su presunte Tangenti nella sanità assieme ad altre cinque persone, non c’era “alcun conflitto di interessi” tra il suo ruolo e i suoi rapporti, anche societari, con l’imprenditore Tommaso Brenicci, arrestato. Lo ha sostenuto lo stesso primario, ora sospeso, in oltre ...