Insufficienza renale cronica | la terapia domiciliare personalizzata “deve diventare la

(Di giovedì 19 aprile 2018) Nonostante i numerosi vantaggi che la dialisi peritoneale (PD) presenta in termini di tolleranza, efficacia clinica e impatto sociale, viene prescritta a un numero di pazienti assai inferiore rispetto alla dialisi extracorporea (HD). Il suo utilizzo potrebbe aumentare ulteriormente se venissero rimossi alcuni ostacoli che ancora ne limitano la diffusione. È perciò necessario implementare questo tipo di dialisi per migliorare la qualità della vita dei pazienti e ottenere un risparmio di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale. È quanto asseriscono i vertici della nefrologia italiani riuniti a Lecco fino la 21 aprile per il XIX Convegno del Gruppo di Dialisi Peritoneale (GSDP) della Società Italiana di Nefrologia (SIN). “La dialisi peritoneale viene effettuata al proprio domicilio dal paziente stesso. Diversamente da quella extra-corporea, la dialisi peritoneale sfrutta il contatto tra ...