Infarto | l’attività fisica in seguito all’evento dimezza il rischio di morte

meteoweb.eu

: @AWKWARDSHANE / quella / volta temette davvero di rasentare l'infarto. ?Non aveva sentito il rumore dei passi in av… - GINGERD4NGER : @AWKWARDSHANE / quella / volta temette davvero di rasentare l'infarto. ?Non aveva sentito il rumore dei passi in av… - whoisJules_now : Raga, sto avendo un infarto con paralisi facciale. Al secondo anno di uni. C'è scritto, su quella pagina, 'inserire… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Essere più attivimente dopo unriduce ildi, secondo una nuova ricerca della Swedish School of Sport and Health Sciences. Örjan Ekblom, autore principale dello studio, ha dichiarato: “È risaputo che le persone attivemente hanno meno probabilità di avere une più probabilità di vivere a lungo. Tuttavia, non si sapeva dell’impatto delsulle persone dopo un”. Lo studio ha valutato l’associazione tra attivitàe sopravvivenza dopo une includeva 22.227 pazienti che avevano avuto unmiocardico tra il 2005 e il 2013. Ai pazienti veniva chiesto quante volte si fossero esercitati per 30 minuti o più durante i 7 giorni precedenti, per poi essere divisi tra costantemente inattivi, attività ridotta, attività aumentata e costantemente attivi. Un totale di 1.087 pazienti sono deceduti durante una media di 4,2 ...