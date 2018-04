Incontinenza urinaria femminile | ancora un tabù | nonostante la sua eccezionale rilevanza

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) In occasione della 3ª Giornata Nazionale della Salute della Donna, la Fondazione Italiana Continenza offrirà consulenza sul tema dell’; sarà attivo, nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 aprile, il n. 345 8976935 a cui risponderà la dott.ssa Stefania Chierchia, specialista in Urologia, Responsabile del Comitato Scientifico della SIUT (Società Italiana di Urologia Territoriale), Coordinatore del Gruppo Interdisciplinare Regione Piemonte e Valle d’osta per la SIUD (società Italiana di Urodinamica), Membro del Comitato scientifico della FIC. “La Giornata nazionale sulla salute della donna, istituita da parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta un appuntamento davvero importante e in questa edizione, oltre all’attenzione ai temi della prevenzione e degli stili di vita, un focus particolare è riservato ai disturbi ...