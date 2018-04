In Siria è il momento delle cuoche

ilsussidiario

Le fake delle armi chimiche e delle foto piazzate al momento giusto con l'obiettivo giusto. L'attacco alla Siria è… Questo non è il momento dell'escalation, è il momento di mettere al bando le armi chimiche, è il momento della dip… Berlusconi attacca Salvini per le frasi sulla Siria: 'Questo è il momento di tacere'

(Di giovedì 19 aprile 2018) "Ogni cuoca governerà lo Stato" diceva Lenin. Cioè è ildi ripartire dal realismo e dal buon senso. Come ha mostrato la telefonata tra Francesco e Kirill. GIOVANNA PARRAVICINI(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 05:30:00 GMT)GUERRA IN/ Attenti a quel patto tra Usa, Ong e Francia per falsare la realtà, int. a M. FoaGUERRA IN/ Da Erdogan a Trump e a Putin, l'"Occidente" non esiste più, di D. Bilotti